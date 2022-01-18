طبيب روسى يكشف عن فطور شائع قد يشكل خطورة على القلب

أعلن الطبيب الروسي سيرجي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن شطائر الزبدة والجبن التي أعتاد الكثيرون على تناولها في وجبة الإفطار تشكل خطورة على الصحة.

وحسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” يشير الطبيب إلى أن الإفراط بتناول هذه الشطائر يوميا يزيد العبء على البنكرياس، ما يؤدي بالنتيجة إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس. لأنه عند زيادة الأطعمة الدهنية يمكن أن يؤدي إلى وصول الصفراء إلى قنوات البنكرياس.

وبالإضافة إلى هذا، يمكن أن تضر هذه الشطائر بالقلب والأوعية الدموية.

ويقول: "كلما زادت كمية الدهون الحيوانية التي نتناولها، يزداد ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وبالتالي يزداد ويتسارع خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وتمنع لويحات تصلب الشرايين تدفق الدم بصورة طبيعية إلى القلب، ما يؤدي إلى الإصابة بالذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب".

ويضيف، ولكن هذا لا يعني أبدا التخلي نهائيا عن تناول شطائر الزبدة والجبن. لأن الشيء المهم في النظام الغذائي هوالجمع بين أطعمة ذات مصدر حيواني وأطعمة ذات مصدر نباتي.

وعلى جانب آخر، يتطلب الحفاظ على صحة القلب تغييرًا في أنماط الحياة اليومية، بتناول الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة يوميًا.



وتقدم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجبة فطور بسيطة، للحفاظ على صحة القلب:

المقادير:

- بياض 3 بيضات

- ملعقتان من الحليب

- 50 جراما من جبنة الشيدار المبروشة

- 20 جراما من السبانخ المفرومة

- حفنة من الأعشاب الخضراء مثل البقدونس والشبت والطرخون والثوم

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

يخفق البيض والحليب في إبريق مع بعض التوابل، ثم تضاف جبنة الشيدر والسبانخ والأعشاب.

يُحمّى الزيت في مقلاة ثم يُسكب فيها البيض ويُطهى لمدة دقيقتين.

يُطهى المزيج لدقيقة أخرى قبل طي العجة من المنتصف وتُطهى لمدة دقيقة أخرى.