انتهت منذ قليل، حفل جوائز ذا بست بتقديم عدد من الجوائز الجماعية والفردية وعلى رأسها جائزة أفضل لاعب فى العالم خلال الفترة من 2020 لـ 2021.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير نتائج حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021، اليوم الإثنين.

شهدت نتائج حفل توزيع جوائز الأفضل “ذا بست”، العديد من المفاجآت والجوائز الخاصة التى منحها الاتحاد الدولى لكرة القدم للاعبين لدعمهم على الاستمرارية فى الملاعب وتحقيق البطولات وتسجيل الأهداف، وهى الجائزة الخاصة التى منحها الفيفا للبرتغالي كريستاينو رونالدو بعد تسجيله 115 هدفا مع منتخب بلاده.

نتائج حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021

الفائز بجائزة أفضل لاعب فى العالم 2021

البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الأرجنتيني ليونيل ميسي -لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة فى العالم 2021

أليكسيا بوتياس - برشلونة الإسباني. جينيفر هيرموسو - برشلونة الإسبانى. سام كير - تشيلسي الأسترالي.

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى فى العالم

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي) الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان). الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى فى 2021

كريستيان إندلر آن كاترين بيرجر ستيفاني لابي

الفائز بجائزة أفضل مدرب فى العالم للرجال

توماس توخيل مدرب تشيلسي مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتي

الفائزة بجائزة أفضل مدرب فى العالم للنساء

إيما هايز مدرب تشيلسي لويس كورتيس، مدرب برشلونة السابق سارينا ويجمان مدرب منتخبى هولندا وإنجلترا

الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2021

هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، في الدوري الإنجليزي. هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020". هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الفائز بجائزة اللعب النظيف 2021

منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين

الفائز بجائزة المشجعين لعام 2021

جماهير فنلندا والدنمارك جماهير كرة القدم الألمانية إيموجين بابوورث-هيدل

تشكيل أفضل فريق في العالم لعام 2021

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ألابا، بونتشي، دياز

خط الوسط: كانتي، دي بروين، جورجيونيو

خط الهجوم: ميسي، كريستيانو رونالدو، هالاند، ليفاندوفيسكي

تناولنا فى هذا التقرير نتائج حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2021 THE BEST المقدمة من الفيفا، وضمت الفائز بجائزة أفضل لاعب ولاعبة فى العالم وأفضل حارس وحارسة مرمي، وأفضل مدرب ومدربة، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة للعب النظيف، وجائزة المشجعين، وقائمة تشكيل فريق العالم لعام 2021.