شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

تقدم لكم «الدستور» رابط مشاهدة حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت الأخبارية وقناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم اليوم الاثنين، نحو مدينة زيورخ السويسرية لمتابعة أحداث حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، حيث شهدت القائمة المختصرة لأفضل لاعب فى العالم تواجد نجمنا المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

موعد حفل جوائز الأفضل فى العالم THE BEST 2021 والقنوات الناقلة

ينطلق حفل جوائز الأفضل لعام 2021، اليوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، فى تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة من مدينة زيورخ السويسرية، على أن يكون الحفل افتراضيًا ومذاعا عبر البث الحي دون الحضور وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا THE BEST 2021

ينقل حفل توزيع جوائز الأفضل عبر قناة بي ان سبورت الإخبارية beIN Sports News، وعلى قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية بعد حصولها على حقوق نقل حفل توزيع الجوائز، كما يوفر الاتحاد الدولى لكرة القدم رابط بث مباشر لمتابعة الحدث على قناته على اليوتيوب وحسابه الرسمي على توتير.

قد يهمك |

القوائم المختصرة لحفل جوائز THE BEST 2021

يشهد الحفل توزيع 11 جائزة، أهمها جائزة أفضل لاعب في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب للسيدات في العالم، وكذلك جائزة بوشكاش لأفضل هدف فى عام 2021.

قائمة جائزة أفضل لاعب فى العالم 2021

محمد صلاح – مصر - ليفربول الإنجليزي

ليونيل ميسي - الأرجنتين - باريس سان جيرمان الفرنسي

روبرت ليفاندوفسكي - بولندا - بايرن ميونخ الألماني

قائمة جائزة أفضل لاعبة فى العالم 2021

جينيفر هيرموسو - برشلونة الإسبانى.

سام كير - تشيلسي الأسترالي.

أليكسيا بوتياس - برشلونة الإسباني.

قائمة جائزة أفضل حارس مرمي فى العالم

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان).

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

قائمة جائزة أفضل حارسة مرمي فى 2021

آن كاترين بيرجر

كريستيان إندلر

ستيفاني لابي

قائمة جائزة أفضل مدرب فى العالم للرجال

بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتي

توماس توخيل مدرب تشيلسي

مانشيني مدرب منتخب إيطاليا

قائمة جائزة أفضل مدرب فى العالم للنساء

لويس كورتيس، مدرب برشلونة السابق

إيما هايز مدرب تشيلسي

سارينا ويجمان مدرب منتخبى هولندا وإنجلترا

جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2021

هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المرشحون لجائزة اللعب النظيف 2021

الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي

منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي

الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين.

جائزة المشجعين لعام 2021

جماهير فنلندا والدنمارك

جماهير كرة القدم الألمانية

إيموجين بابوورث-هيدل