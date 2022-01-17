شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)
تقدم لكم «الدستور» رابط مشاهدة حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت الأخبارية وقناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.
تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم اليوم الاثنين، نحو مدينة زيورخ السويسرية لمتابعة أحداث حفل توزيع جوائز الأفضل فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، حيث شهدت القائمة المختصرة لأفضل لاعب فى العالم تواجد نجمنا المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.
موعد حفل جوائز الأفضل فى العالم THE BEST 2021 والقنوات الناقلة
ينطلق حفل جوائز الأفضل لعام 2021، اليوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، فى تمام الساعة الثامنة مساءٍ بتوقيت القاهرة من مدينة زيورخ السويسرية، على أن يكون الحفل افتراضيًا ومذاعا عبر البث الحي دون الحضور وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.
القنوات الناقلة لحفل جوائز الفيفا THE BEST 2021
ينقل حفل توزيع جوائز الأفضل عبر قناة بي ان سبورت الإخبارية beIN Sports News، وعلى قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية بعد حصولها على حقوق نقل حفل توزيع الجوائز، كما يوفر الاتحاد الدولى لكرة القدم رابط بث مباشر لمتابعة الحدث على قناته على اليوتيوب وحسابه الرسمي على توتير.
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القوائم المختصرة لحفل جوائز THE BEST 2021
يشهد الحفل توزيع 11 جائزة، أهمها جائزة أفضل لاعب في العالم، أفضل مدرب في العالم، أفضل لاعبة في العالم، أفضل مدرب للسيدات في العالم، وكذلك جائزة بوشكاش لأفضل هدف فى عام 2021.
قائمة جائزة أفضل لاعب فى العالم 2021
- محمد صلاح – مصر - ليفربول الإنجليزي
- ليونيل ميسي - الأرجنتين - باريس سان جيرمان الفرنسي
- روبرت ليفاندوفسكي - بولندا - بايرن ميونخ الألماني
قائمة جائزة أفضل لاعبة فى العالم 2021
جينيفر هيرموسو - برشلونة الإسبانى.
سام كير - تشيلسي الأسترالي.
أليكسيا بوتياس - برشلونة الإسباني.
قائمة جائزة أفضل حارس مرمي فى العالم
- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان).
- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)
- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).
قائمة جائزة أفضل حارسة مرمي فى 2021
- آن كاترين بيرجر
- كريستيان إندلر
- ستيفاني لابي
قائمة جائزة أفضل مدرب فى العالم للرجال
- بيب جورديولا مدرب مانشستر سيتي
- توماس توخيل مدرب تشيلسي
- مانشيني مدرب منتخب إيطاليا
قائمة جائزة أفضل مدرب فى العالم للنساء
- لويس كورتيس، مدرب برشلونة السابق
- إيما هايز مدرب تشيلسي
- سارينا ويجمان مدرب منتخبى هولندا وإنجلترا
جائزة بوشكاش لأفضل هدف خلال عام 2021
- هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.
- هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".
- هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
المرشحون لجائزة اللعب النظيف 2021
- الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب واتفور الإنجليزي
- منتخب الدنمارك مع الجهاز الفني والطبي الدنماركي
- الإسكتلندي سكوت براون لاعب فريق أبردين.
جائزة المشجعين لعام 2021
- جماهير فنلندا والدنمارك
- جماهير كرة القدم الألمانية
- إيموجين بابوورث-هيدل