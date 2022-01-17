الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الغزى: احتضان فعاليات مؤتمر منظمة الفاو يعكس استعادة العراق لمكانتها الدولية

الفاو
الفاو

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، أن احتضان العراق لفعاليات المؤتمر الإقليمي 36 لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو، يعكس هوية العراق واستعادة مكانته الدولية.

وتعقد فعاليات المؤتمر الإقليمي في بغداد بداية فبراير المقبل، لاسيما وأن هناك توجها حكوميا للنهوض بالواقع الزراعي في ظل التوجه الدولي فيما يتعلق بالمتغيرات المناخية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الغزي قوله إن "انعقاد المؤتمر في العاصمة العراقية بغداد مهم وإيجابي لتسليط الضوء على أزمة المياه، إلى جانب الاستفادة منه في تطبيق الاتفاقيات الدولية للبلدان المتشاطئة مع العراق، والتأكيد على هذه الاتفاقيات فيما يخص حصة العراق المائية".

جاء ذلك خلال اجتماع نعيم الغزي، مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي لبحث التحضيرات للمؤتمر. 

وأكد الغزي، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ستكون الجهة الداعمة والساندة لتنسيق المؤتمر مع وزارتي الزراعة والخارجية والجهات الأخرى، لإظهار قيمة أعلى للمؤتمر، وتحقيق حملة إعلامية ساندة للعراق".

من جهته، أشاد وزير الزراعة العراقي بالدعم الكبير للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مختلف المجالات"، مؤكدًا أن "العراق ولأول مرة، يستضيف مثل هكذا مؤتمرات دولية تمثلت بمشاركة واسعة لأكثر من 30 دولة، مبينًا أن المؤتمر سيكون فرصة لتوضيح موقع القطاع الزراعي ومشكلة أزمة المياه مع الدول المتشاطئة مع العراق".

وأضاف البيان أن المجتمعين بحثوا الإجراءات التحضرية للمؤتمر والتي تخص الإجراءات المراسيمية، وتحديد مكان انعقاد المؤتمر، وآليات استقبال الوفود، و الدعوات و سمات الدخول، و التمويل، وأجندة وتوصيات المؤتمر"، مبينًا أنه "حضر الاجتماع، الوكلاء والكادر المتقدم لوزارتي الزراعة والخارجية بالعراق فضلاً عن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".

الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الفاو العراق هوية العراق المتغيرات المناخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

هل يحق للمدارس الخاصة والدولية تحويل الدراسة «أون لاين»؟.. وزير التعليم يجيب

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم 2021

الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطفلة رودينا وجدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»