الغزى: احتضان فعاليات مؤتمر منظمة الفاو يعكس استعادة العراق لمكانتها الدولية

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، أن احتضان العراق لفعاليات المؤتمر الإقليمي 36 لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو، يعكس هوية العراق واستعادة مكانته الدولية.

وتعقد فعاليات المؤتمر الإقليمي في بغداد بداية فبراير المقبل، لاسيما وأن هناك توجها حكوميا للنهوض بالواقع الزراعي في ظل التوجه الدولي فيما يتعلق بالمتغيرات المناخية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الغزي قوله إن "انعقاد المؤتمر في العاصمة العراقية بغداد مهم وإيجابي لتسليط الضوء على أزمة المياه، إلى جانب الاستفادة منه في تطبيق الاتفاقيات الدولية للبلدان المتشاطئة مع العراق، والتأكيد على هذه الاتفاقيات فيما يخص حصة العراق المائية".

جاء ذلك خلال اجتماع نعيم الغزي، مع وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي لبحث التحضيرات للمؤتمر.

وأكد الغزي، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ستكون الجهة الداعمة والساندة لتنسيق المؤتمر مع وزارتي الزراعة والخارجية والجهات الأخرى، لإظهار قيمة أعلى للمؤتمر، وتحقيق حملة إعلامية ساندة للعراق".

من جهته، أشاد وزير الزراعة العراقي بالدعم الكبير للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مختلف المجالات"، مؤكدًا أن "العراق ولأول مرة، يستضيف مثل هكذا مؤتمرات دولية تمثلت بمشاركة واسعة لأكثر من 30 دولة، مبينًا أن المؤتمر سيكون فرصة لتوضيح موقع القطاع الزراعي ومشكلة أزمة المياه مع الدول المتشاطئة مع العراق".

وأضاف البيان أن المجتمعين بحثوا الإجراءات التحضرية للمؤتمر والتي تخص الإجراءات المراسيمية، وتحديد مكان انعقاد المؤتمر، وآليات استقبال الوفود، و الدعوات و سمات الدخول، و التمويل، وأجندة وتوصيات المؤتمر"، مبينًا أنه "حضر الاجتماع، الوكلاء والكادر المتقدم لوزارتي الزراعة والخارجية بالعراق فضلاً عن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".