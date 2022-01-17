«صحة الشيوخ» تستكمل مناقشة أسباب المشكلة السكانية

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعًا اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة.

جاء ذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبعض قيادات وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للسكان، للوقوف على الدور الذي تقوم به الوزارة في ملف السيطرة على القضية السكانية وخطط الوزارة المستقبلية في هذا الصدد.



ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تقوم بالربط العلمي الممنهج للعمل في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، واتخذت خطوات واضحة في التعامل مع كافة قطاعات الدولة ولديها خطة للاستفادة من القوى البشرية بالدولة، من خلال الاهتمام الصحى الرياضى بالمواطن المصرى والنشء.

وتابع في كلمته أمام اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة الدكتور محمد جزر، أن هناك برامج مميزة بالوزارة منها برامج مباشرة وأخرى غير مباشرة تستهدف تغيير ثقافة الشباب والأسرة وتوعيتهم بقضايا المجتمع والسكان، وهناك برامج أخرى أكثر تركيز على الفتيات في سن مبكر لما لهم من تأثير مباشر على الأسر، لأن الفتيات تعد حجر الزاوية في تكوين الأسرة والقضية السكانية.

وأشار "صبحي" إلى أن الوزارة قامت بالمشاركة في الأعمال الدرامية التليفزيونية على سبيل المثال مسلسل «إلا أنا»، شارك فيه بعض الفتيات المتفوقات رياضيًا، وتناول طرق إعدادهن نفسيًا، وعرض المشاكل الاجتماعية والتعليمية التي تواجههن في حياتهن.



وأضاف أنه بالفعل بدأت الوزارة بالعمل في برامج مباشرة على القضية السكانية وغير مباشرة على التوعية بطريقة جاذبة مثل برنامج "ألف بنت ألف حلم" الذي يستهدف تنمية فكر الفتيات وشخصيتها وارتباطها بالمجتمع، وأن الوزارة لديها الكثير من الخطط الهادفة التي تعمل على تنفيذها في القريب العاجل بما يسهم في حل القضايا المجتمعية خاصة السكانية.



وأكد صبحي أن الوزارة تتبع نظام الربط الإلكتروني مع منظمات العمل الشبابى والوزارات التي لها برامج شبابية وكذا تعمل على التنسيق الداخلى بين إداراتها فدائما ما تسعى الوزارة جاهدة في إبهار العالم في التعامل باحترافية مع المستجدات العالمية.



ومن جانبها، أوضحت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، أن إدارة المشروعات بالوزارة قائمة على رفع الوعى بالقضية السكانية والمجتمعية وتقوم بعقد بروتوكولات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والدولى لعمل برامج توعوية تستهدف الشباب في المحافظات الأكثر استجابة للتوعية.

وأكدت أن هناك 5 محاور تعمل الوزارة من خلالها، وهي محور الصحة والشباب وتمكين المرأة، والتوعية، وتأهيل الشباب لسوق العمل حتى تقوم بالارتقاء بصحة الشباب، من خلال مناقشة كل ما يتعلق بمجال التوعية بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية، وتلبية الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة، والتركيز على الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتعزيز وضع المرأة، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المراهقين والشباب على معلومات شاملة عن الصحة الإنجابية، والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، والاعتماد على الحلول التكنولوجية والابتكار، وإنشاء وتفعيل أندية التوعية بقضايا السكان بمراكز الشباب بعدد 21 محافظة من خلال المسابقات الشبابية لاكتشاف حلول مجتمعية وأنشطة مبتكرة مثل الرياضة والمسرح والموسيقي تحت مسمي "أندية السكان"، والاستفادة من التنوع السكاني لدفع النمو الاقتصادي.



بينما أشاد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، ورئيس اللجنة المشتركة بجهود ودور وزارة الشباب والرياضة في المشاركة بكل فعاليات المحافظات، خاصة وأن الوزارة لها دور هام ومحوري في توعية الشباب، حيث إن الفئة العمرية الأكثر عددًا في مصر هي من الشباب، وبالتالي يجب توعيتهم بخطورة المشكلة السكانية.

وأضاف جزر أنه يجب أن نهتم بالقضية السكانية لكونها قضية أمن قومي، موضحًا أنه دائمًا ما ينوه رئيس الجمهورية على مدى تفاقم الزيادة السكانية وخطورتها على التهام كل جهود التنمية التي تقوم بها الدولة، لافتًا إلى أنه يجب أن نعمل جميعًا ونقدم أفكارًا خارج الصندوق لحل هذه القضية في إطار خطة مستقبلية قابلة للتطبيق على أرض الواقع الفعلي، للحد من الظاهرة.