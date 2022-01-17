أبو الغيط: الغرف التجارية العربية همزة الوصل بين المنطقة والعالم

افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع التنسيقي لممثلي الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة المنعقد في مقر الأمانة العامة.

أشاد أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بالدور الذي تلعبه الغرف التجارية العربية الأجنبية بصفتها همزة وصل بين العالم العربي وشركائه، مشيراً إلى رغبة الجامعة العربية في إنشاء المزيد منها بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

وأكد الأمين العام في حديثه على أهمية الرقمنة في رسم مستقبل غرف التجارة والصناعة، مؤكداً على ضرورة تبني هذه المنظمات لهيكلة مرنة قائمة على استخدام تقنيات رقمية ونظم معلومات مبتكرة.

وعلى صعيد آخر، دعا أبو الغيط اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلاً للقطاع الخاص إلى الإسهام في تحديث الاتفاقية العربية للاستثمار التي تعكف الأمانة العامة على تعديلها تمهيداً لاعتمادها.

كما أشار الأمين العام أيضاً إلى أهمية مساهمة الغرف التجارية في تنفيذ الخطط التنموية التي أطلقتها الدول العربية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر.

تجدر الإشارة بأنه قد تم على هامش الاجتماع التنسيقي للغرف التجارية العربية الأجنبية، التوقيع على مذكرة تعاون بين اتحاد الغرف العربية والمنظمة العربية للسياحة.

من ناحية أخرى قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أمس الأحد، إن الغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة، تقدم نموذجا ناجحا في تدعيم العمل العربي الاقتصادي، بما برهنت عليه من اقتدار في التعاطي مع خاصيات مناخ الأعمال على اختلاف وتنوع الأنظمة الاقتصادية، وحرص متواصل على تنمية الصادرات والمبادلات التجارية، وتشجيع لحركية الاستثمارات والبحث عن أفضل الفرص لبناء شراكات منتجة مع الفضاء العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماع الأمناء العامين للغرف التجارية العربية الأجنبية المشتركة مع المندوبين الدائمين ممثلي الدول العربية الأعضاء والأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة.