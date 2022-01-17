صالح: تفجيرات بغداد تأتى فى توقيت مريب

وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بـ"الأعمال الإرهابية الإجرامية المدانة".

وقال إن "التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين والبلاد".

وأضاف أنها "تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل".

وقال: "سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره".

واستهدف انفجارين مصرفين في العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، بدء تطبيق قرارات اللجنة العليا بشأن المسافرين، فيما ألزمت جميع الوافدين والمغادرين بإبراز بطاقة التلقيح الدولية.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان، بناءً على مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تود إدارة سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات البلاد.

وأوضح سلطة الطيران المدني البدء بإلزام الوافدين والمغادرين من العراقيين والأجانب بإبراز بطاقة التلقيح الدولية "المحتوية على رمز التحقق IQ"، يثبت تلقي الشخص على الأقل جرعتين بأحد لقاحات كوفيد-19، إضافة إلى فحص "PCR"، قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة، واستثناء من تعذر عليه لأسباب صحية تثبت ذلك بتقارير طبية، وكذلك إلغاء العمل باستثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح.

وأكد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي، إدارة المطارات العراقية، بتقديم المساعدة اللازمة للحالات الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية، أو فحص "PCR"، وسيتم منعهم من السفر.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، القبض على 12 متهماً يقومون ببيع كارتات لقاح فيروس كورونا في ديالى.

وقالت الخلية، في بيان لها اليوم الأحد، إنه من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى من القاء القبض على 12 متهماً ببيع كارتات لقاح فيروس كورونا للمواطنين دون أخذ القاح"، مبينة أن "ذلك جرى بعد ورود معلومات من المواطنين واستحصال الموافقات القضائية".