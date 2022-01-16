تفاصيل اجتماع وزير السياحة والآثار لبحث انطلاق رحلات العمرة

اجتمع اليوم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مع اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة إيمان قنديل، مساعد الوزير لشئون الشركات السياحية ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، بحضور نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببدء انطلاق رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية بداية من شهر رجب من العام الهجري الحالي.

وأكد خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة لضمان صحة وسلامة المعتمرين خلال أدائهم لفريضة العمرة في أفضل الظروف، والتعاون والتنسيق مع شركائنا في المملكة العربية السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية لعودة المعتمرين سالمين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الخاصة للاستعداد لموسم الحج المقبل.

وكانت مصادر مطلعة بغرفة الشركات السياحية، قالت إن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يجتمع ظهر اليوم مع أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة والمسؤولين عن ملف السياحة الدينية بالوزارة، لمناقشة آخر التطورات الخاصة ببدء سفر المعتمرين المصريين، كذلك متابعة آخر المقترحات التي قدمتها الشركات السياحية فيما يتعلق ببوابة الحج والعمرة.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن اجتماع الوزير لم يحدد له جدول أعمال ولكنه من المقرر بحث كافة التفاصيل الخاصة بملف العمرة والمعوقات التي تواجه الشركات السياحية بسبب التداعيات التي تركتها الضوابط الخاصة بها من آثار على الشركات السياحية.

وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن يناقش العناني مع مسئولي السياحةً الدينية وأعضاء العليا للحج والعمرة الآراء والمقترحات التي قدمها أعضاء غرفة الشركات وناقشتها فيما بينهم وتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أيدته الشركات السياحية العاملة في السياحة الدينية من تحفظات على بعض بنود في ضوابط العمرة للعام الهجرى الحالي 1443.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة، أعلنت رسميا عن تفاصيل رسوم تسجيل أعضائها من الشركات السياحية على البوابة المصرية للعمرة في خطاب رسمي تم تعميمه على شركات السياحة وذلك استعدادا لانطلاق رحلات العمرة أول فبراير المقبل.

وأكدت الغرفة في خطابها الذي تم تعميمه على الشركات السياحية أنه تم تحديد رسوم 2000 جنيه رسوم اعتماد وتصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة المصرية للعمرة.

تحصيل رسوم 500 جنيه رسوم اصدار اسم المستخدم وكلمة المرور علي البوابة المصرية للعمرة.

تحصيل 500 جنيه رسوم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

وذلك وفقا للقرار الذي أصدره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، برقم 330 بسنة 2022، والذي تضمن في مادته تم تحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة خلال موسم عمرة 1443، في ضوء قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.