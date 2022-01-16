إخماد حريق في مخزن خردة بالسيدة زينب (فيديو)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، منذ قليل من إخماد حريق مخزن بالقرب من مسجد أحمد بن طولون بمنطقة السيدة زينب، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن بجوار مسجد احمد بن طولون، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن النيران شبت فى مخزن وتم محاصرتها وإخمادها بـ 10 سيارات إطفاء دون وقوع إصابات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويجري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.