الأحد 16 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البرومو الدعائي لـ«أحلى كلام».. والعرض في هذا الموعد

أحمد فهمي
أحمد فهمي

طرحت شبكة قنوات “الحياة” البرومو الدعائى للبرنامج الجديد “أحلى كلام”، الذي يُقدمه الفنان أحمد فهمي.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن أحمد فهمى انتهى من تصوير حلقات الموسم الأول من البرنامج، ويستضيف عددًا من نجوم الفن، لافتة إلى أنه من المُقرر عرض البرنامج مطلع شهر فبراير المقبل.

و كان المطرب و الفنان أحمد فهمي قد تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل «الرواية»، والذي يضم كوكبه من كبار النجوم، و تدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، أثناء ليلة الافتتاح، في إطار ملء بالغموض والإثارة والتشويق بنوعية دراما جديدة ومختلفة على الوطن العربي، وجارٍ حاليًا التعاقد مع باقي أبطال المسلسل؛ وهو من نوعية المسلسلات الـ10 حلقات.

ومن المقرر ان يبدأ احمد فهمى وابطال المسلسل فى تصوير اولى مشاهده خلال ايام فى الديكور الرئيسى للعمل 
مسلسل «الرواية» تأليف شادي محسن وأمير شوقي، منتج فني مصطفى يوري، مدير تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفي، إخراج أمير شوقي.

كشف أحمد فهمي مؤخرا ولأول مرة كواليس تواجد تمثال له في متحف “مدام توسو” بدبي ويعتبر الفنان المصري الوحيد المتواجد في متحف توسو دبي.

وأكد أحمد فهمي، في بيان صحفي أن متحف “مدام توسو” في لندن تواصلوا معه منذ 3 سنوات وأخبروه أنه سيتم افتتاح متحف “مدام توسو” في دبي ويريدون أخذ مقاساته لعمل تمثال له في المتحف.

وأضاف فهمي، أنهم وصلوا مصر بالفعل وقاموا بعمل جلسة تصويرية وقاموا بأخذ المقاسات في 7 ساعات وكان بينهم تعاقد أنه لا يتحدث في هذا الأمر إلا بعد افتتاح المتحف.

وتابع فهمي، أنه سعيد بهذا الأمر وأنه سعيد بردود أفعال الجمهور عندما زار المتحف وقاموا بالتصوير معه والتصوير مع التمثال وأنه يتمنى دائمًا تقديم الجديد وتقديم أعمال يتشرف بها.

كان الفنان أحمد فهمي، قد تواجد  فى دبى الأيام الماضية كي يزور متحف “مدام توسو” الذي يتواجد بداخله تمثاله، وهو المصرى الوحيد الذي تم تصميم تمثال له داخل المتحف بدبي في حين أن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح لديه تمثال في متحف “مدام توسو” في لندن.

وطرح فريق «واما» مؤخرًا الذي يتكون من الرباعي أحمد فهمي ومحمد نور واحمد الشامي ونادر حمدي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «نجمة معدية» على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي في التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

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