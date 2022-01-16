ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الأحد لدى البنوك المصرية

أعلنت البنوك المصرية فى مستهل تعاملاتها اليوم الأحد سعر بيع وشراء اليورو أمام الجنية المصرى، وذلك تزامنًا مع استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية مع بداية الاسبوع الجارى.

سعر اليورو الأحد 16-1-2022



تراوح شراء سعر اليورو بين 17.884 جنيه - 17.946 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 18.064– 18.089 جنيه، وسجل سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية 17.884 جنيه للشراء، و18.089 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.9088 جنيه للشراء، و18.083 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو لدى البنك المركزى المصرى 17.946 جنيه للشراء و18.0647 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر 17.828 جنيه للشراء و18.0727 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو "تحويل" 17.8280 جنيه للشراء، و18.07266 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلى 17.8359 جنيه للشراء، و18.0727 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو "تحويل" 17.8359جنيه للشراء، و18.0727 جنيه للبيع.

يشار إلى أن اقتصادات دول منطقة اليورو كانت قد سجلت عجز فى الميزان التجارى هو الأول منذ عام 2014 والذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي 2021، حيث سجلت الواردات صعود كبير بلغت نسبته 37.6% بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 13.8%، تأثرًا بتداعيات القيود التي فرضتها جائحة كورونا منذ ظهورها فى فبراير 2020 على حركة التصنيع والتجارة بين مختلف دول العالم.

ويتوقع مراقبون توقف البنك المركزى الأوروبى عن شراء السندات السيادية نهائيًا حتى لا يستمر تداول مقدار زائد عن الحد من الأموال، تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابات والوفاة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون.