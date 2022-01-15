السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط يلتقى وزير خارجية الجزائر بمقر الجامعة العربية غدًا

أبوالغيط ولعمامرة
أبوالغيط ولعمامرة

يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، غدًا الأحد، رمطان لعمامرة وزير خارجية دولة الجزائر، بمقر الجامعة العربية.

يأتي ذلك في ضوء الزيارة التي يجريها لعمامرة إلى القاهرة، والتي من المقرر ان يلتقى خلالها أيضًا وزير الخارجية سامح شكري.

ويتناول اللقاء بحث القضايا الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر والجزائر، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، قد أكد في تصريحات سابقة، أهمية استمرار التواصل المستمر بين مصر والجزائر في ظل وجود عائد مباشر من هذه العلاقة على الشعبين الشقيقين.

وبدوره قال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، إن اللقاءات ستكون مستمرة مع مصر، بهدف استثمار جميع الفرص لتكريس سبل التشاور والتنسيق بين مصر والجزائر.

أبوالغيط رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر الأمين العام أحمد أبوالغيط أخبار الجامعة العربية

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