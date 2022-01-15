«فخ السعادة الزوجية».. قصة عشق سمير غانم لـ دلال عبد العزيز

خطف الفنان سمير غانم القلوب بتلقائيته وبأعماله العظيمة، كما خطف قلب زوجته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث ظهر على أحد القنوات التلفزيونية في أحد اللقاءات وتحدث عن حبه الشديد لها وغيرتها عليه في بداية الزواج.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد أسطورة الفن وكوميديان المسرح الفنان سمير غانم.

قصة عشق سمير غانم لـ زوجته

عندما كان يظهر الفنان سمير غانم في أي لقاء تلفزيوني كان دائم الحديث عن زوجته ومدى حبه الشديد لها، حيث طلب منها الزواج على خشبة المسرح.

بداية قصة حبهما

ورغم حبهم الشديد إلا أنهم لم يعملوا في الفن سويا باستثناء بعض الأدوار البسيطة في عدة مسرحيات، حيث جمعتهم مسرحية «أهلا يا دكتور» في بداية قصة حبهما، وكان أول لقاء بينهما.

«فخ السعادة الزوجية»

اشتركا سمير غانم ودلال عبد العزيز في بطولة مسرحية «فخ السعادة الزوجية»، حيث تدور قصتها حول المشاكل الزوجية والغيرة الشديدة، وتتغلب المشاكل على حياتهما بشكل كبير فيضطر الزوج إلى اختراع قصة على زوجته حتى تقل المشاكل بينهما، فيحكي لها قصة صديق قتل زوجته ودخل مستشفى الأمراض النفسية، بسبب الشك الكبير بينهما.

فارس وبنى خيبان

اجتمعا مرة ثالثة من خلال مسرحية «فارس وبني خيبان» بعد غياب ٧ سنوات، حيث تدور أحداث المسرحية حول الباطنية، المعروفة بعالم المخدرات والإدمان، ويبحث صحفي يسمى «فارس مهران» في القضية التي تدور حول اتهام المدرسات عقب عودتهم من الكويت وبحوزتهم الهرويين، ولكن في نهاية الأمر يعرف أنها ليس لها علاقة بذلك السم القاتل.

«هايص وأنا لايص»

شارك النجمين في مسرحية «هايص وأنا لايص» وتعتبر من أشهر المسرحيات المصرية، التي مازالت راسخة في ذاكرة الجمهور، وكانت من أخر المسرحيات التي جمعتهما.