السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير تعليم قنا يتفقد الامتحانات بمدارس أبوتشت

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا جولة ميدانية صباح اليوم السبت، على لجان الامتحانات بإدارة أبوتشت التعليمية للاطمئنان على حسن سير أعمال امتحانات الصف الرابع الابتدائي والتى بدأت اليوم 15 يناير وتستمر حتى الخميس الموافق 20 يناير الجاري.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة أبوتشت الإبتدائية المشتركة والتي تضم 11 لجنة يضم كل فصل 16 طالب بإجمالي 179 طالب بجميع اللجان.

وشدد وكيل الوزارة على توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لضمان حسن سير الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والتأكيد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، مع التأكيد على وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان وارتداء الكمامات.

وتفقد خالد مدرسة فرشوط الثانوية الزراعية التابعة لادارة فرشوط التعليمية لمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعى ووجه بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية داخل اللجان، كما وجه وكيل الوزارة التعليم الفني بالاهتمام بتنشيط الثروة السمكية داخل مدارس التعليم الفني الزراعي بالمحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية لتذليل المعوقات والتغلب على أي مشاكل طارئة قد تحدث.

وكانت قد بدأت في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، امتحانات سنوات النقل في المرحتلين الابتدائية والاعدادية في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، وذلك وسط اجراءات احترازية مكبرة، فيما قد انتقل قيادات التعليم في الادارات التعليمية لمتابعة إجراء الامتحانات بالمدارس المختلفة في قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفىة.

لجان زراعية فرشوط طالب خالد الفن محافظ لتر التعليم الفنى

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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