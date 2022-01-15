محافظ القليوبية يتفقد نموذج مصغر لماكينة شفط المخلفات صديقة للبيئة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نموذج مصغر لماكينة شفط المخلفات، وذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لمواصفات الماكينة، إذ تعد الماكينة ذات مواصفات أوروبية وبها وحدة شفط مدفوعة بشكل مستقل، تقوم بتحويل المركبات الصغيرة - سيارات أو تروسيكلات- إلى مكانس شفط القمامة، ورفع المخلفات الخفيفة والأتربة، خاصة فى الشوارع والمناطق الضيقة، وتعتبر نقلة نوعية كبيره في عملية النظافة بالشوارع والميادين والمحاور.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وفى سياق متصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مسائية مفاجئة بمدينة بنها لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ورفع تراكمات القمامة وانضباط الحركة المرورية بالشوارع وذلك في اطار خطة المحافظة للنهوض بمستوي النظافة والقضاء على المظاهر العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين علي الطرق العامة والذين يتسببون في الحوادث المرورية نتيجة الانتظار الخاطئ والمفاجئ.

وبدأ المحافظ الجولة بالمرور على طريق بنها كفر شكر حيث تم ازالة عدد 5 أكشاك مخالفة علي حرم الرياح التوفيقي في نطاق الوحدة المحلية بجمجره حيث تم تحرير محاضر مخالفة لأصحاب الأكشاك كما تم إزالة عدد 3 فروشات للباعة الجائلين أسفل كوبري الطريق الإقليمي ببنها.

وشدد المحافظ علي رئيس المدينة بالمتابعة الجيدة وعدم السماح بإقامة أي أكشاك علي حرم التوفيقي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتسببهم في تعطيل الحركة المرورية علي الطريق كما شدد المحافظ بمتابعة أعمال النظافة خصوصا أسفل الكباري وعلي جانبي الطريق.