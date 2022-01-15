مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة عمال بحلوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمال بالطريق الصحراوى الشرقى قبل بوابة حلوان.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من الخدمات المرورية مفاده وجود بلاغ عن وجود حادث مروري بالطريق الصحراوى الشرقى قبل بوابة حلوان اتجاه القاهرة ووجود متوفي ومصابين.

انتقلت أجهزة مدعومة بـ 3سيارات إسعاف وتبين انقلاب سيارة ربع نقل ومصرع شخص وإصابة 11 آخرين وجارٍ نقلهم للمستشفيات.

ويقوم رجال الأمن برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.