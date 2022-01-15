من «لعبة نيوتن» لـ«أصحاب ولا عز».. أحدث 3 أفلام لمنى زكي

شاركت الفنانة مني زكي الفنان إياد نصار من خلال تجربة جديدة عن فيلم "أصحاب ولا عز" الذي سوف يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيث يتم عرض فيلم "أصحاب ولا أعز" للنجمة منى زكي وإياد نصار، يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 على موقع "نيتفليكس".

أحداث الفيلم

وتدور أحداث العمل عن مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة، ويقوم الجميع بوضع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، ولكن من خلال وضع شرط وهو أن تكون جميع الرسائل أو المكالمات الجديدة على يراها ويسمعها الجميع.

ومن الجدير بالذكر أن يشارك كل من إياد نصار ومنى زكى العمل الفنان عادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز.

الفيلم مستوحي من فيلم إيطالي

وأحداث القصة مستوحاه من الفيلم الإيطالي "perfect strangers"، كما أعلنت المنصة عن برومو جديد للفيلم وظهر خلال الإعلان القصة الرئيسية، حيث يجتمع الأصدقاء في منزل أحدهم، ويقوموا باللعب سويًا لكشف الأسرار، من خلال الرد وفتح كافة الرسائل الآتية سواء كانت مسموعة أو مرئية، حيث يروا من خلال ذلك أن علاقاتهم ببعضهم لم تكن قوية.

أكتشاف الأسرار

حيث أنه بعد الاستمتاع باللعب تم كشف الفضائح تتحول اللعبة التي كانت ممتعة إلي فضائح لم يكن يعرفها تلك الأصدقاء عن بعض لولا اجتماعهم مع بعضهم للعب عن طريق الترفيه الذي تحول لاكتشاف حقائق من الواقع.

ومن الجدير بالذكر أن منى زكي قررت أن تعود بكل طاقتها بعد غياب طال كثيرًا، حيث أنها تستعد لطرح ثلاثة أفلام انتهت من تصويرها خلال شهر يناير، كما أنها تشارك في العمل الرمضاني القادم بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي من خلال مسلسل "لعبة نيوتن"، والذى حقق نسبة مشاهدة عالية من خلال منصة “نتفلكس”.