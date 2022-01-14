الجمعة 14 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 10 أطنان مخلفات وصيانة كشافات الإنارة بأحياء وقرى المنيا (صور)

صيانة أعمدة وكشافات
صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية وصيانة وإصلاح وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة وتركيب لمبات الليد الجديدة بالأحياء والقرى.

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وقال محمد عبد العظيم، رئيس حي وسط المدينة، إنه تم مواصلة استمرار حملات النظافة المكثفة بالحي، حيث تم رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع وأروقة الحى ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

كما واصل قسم البيئة بقرية صفط الخمار حملات الصيانة الدورية للكشافات واستكمال صيانة أعمدة الإنارة من الطريق العام بترعة سرى باشا ومن مداخل القرية إلى مداخل الوحدة المحلية بالقرية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث.

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وأوضح أشرف فرغلي، رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين، أن الوحدة المحلية بالقرية تمكنت من رفع 10 أطنان مخلفات وقمامة خلال حملاتها المكثفة للنظافة بنطاق القرى والتوابع بطريق طراد النيل، حيث تم رفع المخلفات والأتربة والتراكمات من جانبي الطريق. 

وأضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة واصل حملات الصيانة الدورية بالطريق العام أمام قرية نزلة حسين، حيث تم عمل اللازم وصيانة كشافات الإنارة المعطلة للحفاظ على سلامة المواطنين وتيسيرا لحركتهم ليلا.

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من جانبه؛ أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات اليومية للنظافة والإنارة للارتقاء بمستوى المنظومة وتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية والمخاطر ومواصلة الحملات لتقديم الخدمات الصحية وحماية المواطن من انتشار الأمراض والأوبئة مشيرا إلى قيامه بإعطاء توجيهات لرؤساء المجالس المحلية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم كل الخدمات الصحية لهم.

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المنيا رفع مخلفات صيانة أعمدة وكشافات الإنارة أحياء وقري المنيا الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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