السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد تحذير الأرصاد.. كيف تتعافي من مرض الاكتئاب الملازم للطقس البارد؟

الاكتئاب
الاكتئاب

حالة من الطقس البارد تضرب البلاد، وبعيدًا عن البرودة والرياح الشديدة أكد خبراء الصحة النفسية، أنه يرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بالاكتئاب.

وقد يبدو التغلب على الاكتئاب أمرًا شاقًا، فهو موقف سلبي يقتل الطاقة والأمل مما يجعل من الصعب الشعور بالسعادة، لذا قدم الأطباء بموقع "healthdigezt" الطبي، كيفية التعافي من مرض الإكتئاب، فمن المفترض يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تتمكن من رؤية التحسينات بالفعل.

كيفية التعافي من الاكتئاب؟
الطريقة الوحيدة للتعافي من الاكتئاب هي اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولكن حتى الأفعال الصغيرة تكون بلا شك صعبة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من الاكتئاب، فحقيقة الأمر هي أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يشعرون بالإرهاق والتعب بمجرد التفكير في جميع الأنشطة المخطط لها التي قد يمارسونها مثل الذهاب في نزهة أو قضاء الوقت مع أحبائهم.

ابدأ صغيرًا وابقَ مركزًا:
إن مفتاح الشفاء التام من الاكتئاب هو البدء في إنشاء أهداف صغيرة قابلة للتحقيق، فأحد الأعراض الجسدية للاكتئاب هو نقص الطاقة، فمن الأفضل أن تحاول الخروج من براثين الإكتئاب بهدوء وذلك من خلال الطبيب المعالج او الأسرة.

قم بتنمية العلاقات:
البحث عن الدعم الذي تحتاجه يلعب دورًا رئيسيًا في إبعادك عن الاكتئاب، فقد يكون من الصعب هزيمة الاكتئاب بمفردك فلا تؤدي العزلة والوحدة إلى إثارة الاكتئاب فحسب، بل تجعل كل شيء أسوأ، فإن تنمية العلاقات الداعمة مفيدة بلا شك في علاج الاكتئاب بشكل دائم.

كن دائمًا في حالة حركة:
يقودك الاكتئاب إلى الشعور بالضعف، حتى النشاط البسيط المتمثل في النهوض من السرير يصبح مهمة شاقة، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن الأنشطة البدنية مثل التمارين الرياضية، يمكن أن تساعد في التخفيف من حالة الاكتئاب.

تحدي التفكير السلبي:
الأشخاص المصابون بالاكتئاب يضعون السلبية بشكل روتيني على كل شيء؛ فبدلاً من امتلاك عقلية سلبية وإطار ذهني متشائم، حاول تحويلها إلى الإيجابية، وذلك من خلال تدوين جميع أفكارك، مع الاختلاط بأشخاص إيجابيين.

نظام غذائي صحي:
يؤثر الطعام الذي تتناوله بشكل كبير على أفكارك وعواطفك، لذا فاحرص على تناول وجبة متوازنة منخفضة الدهون وغنية بالبروتينات والكربوهيدرات المعقدة بالإضافة إلى الفواكه والخضروات.

حاول تخطي المواد الغذائية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أداء عقلك وكذلك على مزاجك مثل الدهون المتحولة والكحول والدهون المشبعة والكافيين والمواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة والهرمونات.

اكتئاب التمارين الرياضية علاج الاكتئاب الطقس البارد الصحة النفسية مرض الاكتئاب الفواكه والخضروات

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وائل لطفي

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