الجهة المنتجة لـ«ولهان» تنفي التعاقد مع منصات رقمية لعرض المسلسل

نفت الجهة المنتجة لمسلسل "ولهان" تعاقدها بشكل رسمي مع أي من المنصات الرقمية حتى الآن، لحقوق عرض العمل عبر منصتها.

يأتي ذلك توضيحا لما يتم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية، بشأن شراء إحدى المنصات الرقمية لحقوق عرض مسلسل "ولهان" على منصتها. وانتهى مخرج العمل بلال العربي من تصوير 50% من مراحل تصوير المسلسل، الذي يتم تصويره على قدم وساق.

المسلسل يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي ورعب وإثارة.

مسلسل"ولهان" بطولة النجوم منذر رياحنة، محمد رضا، محمد نجاتي، ريم أحمد، حامد الشراب، إيمان رجائي، خالد محروس، بسنت النبراوي، وفاء السيد، شروق، مدير تصوير د. أحمد حسين، مهندس ديكور سامح بدر، إشرف عام محمد أبو العلا، سيناريو وحوار ورشة Big pen، وإخراج بلال العربي، وإنتاج شركة جولدن xyz جروب للإنتاج الفني والتوزيع.

من جهة أخرى، كان زوج منة عرفة تحدث عن الأزمة التي نشبت بينه وبين الفنان محمد نجاتي، بسبب مشهد يجمعه بزوجته الفنانة منة عرفة، في مسلسل فيلا 101، وذلك خلال لقائهما مع نزار الفارس، وقال: مكناش ناويين نركب التريند، والموضوع جه صدفة والغلط والتسرع كان من عندي، لإن الموضوع وصلي غلط، واتقالي إن محمد نجاتي هيشيلها.

وأشار المهدي خلال اللقاء إلى أن الفنان محمد نجاتي استغل الأزمة، حتى يكسب المزيد من الشهرة ويستغل التريند، قائلا: محمد نجاتي حب يعمل شو وكذب، واستغل الموضوع لأغراض شخصية كالشهرة، لكني لم أتسبب بأضرار له، بالعكس ده طلع تريند واتشهر على حساب الأزمة وكان شيء مفيد له.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفض الفنانة منة عرفة أن يلمسها الفنان محمد نجاتي خلال تصوير أحد المشاهد، في مسلسل فيلا 101، مما خلق حالة كبيرة من الجدل.

وحدثت أزمة كبيرة بين محمد نجاتي، ومحمود المهدي زوج منة عرفة، بسبب مشهد في المسلسل، حيث كان يجسد محمد نجاتي شخصية طبيب، ويكشف على منة ويضطر للمس يدها، حتى يقيس لها النبض، ورفضت الأخيرة تصوير هذا المشهد.