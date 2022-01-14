بسبب «وجبة تونة».. وفاة طالب وإصابة 5 آخرين بتسمم غذائي في أسيوط

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في مصرع طالب وإصابة 5 آخرين من طلاب جامعة الأزهر بأسيوط مقيمين بسكن خارجي بمدينة أسيوط إثر تسممهم عقب تناول وجبة عشاء فاسدة «تونة».

تلقت مباحث أسيوط بلاغ يفيد بوفاة طالب وإصابة 5 طلاب من الدارسين بكليات جامعة الأزهر فرع أسيوط، على خلفية تناولهم وجبة عشاء مسممة.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتبين أن الطلاب يقيمون بسكن إيجار بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط. وأوضحت التحقيقات الأولية، أن التسمم نتيجة تناول وجبة «تونة» عشاء فاسدة وتم نقل المصابين إلى المستشفيات الجامعية والإيمان العام ووضع جثة المتوفى في المشرحة، وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.