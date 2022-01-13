الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير: إيطاليا رابع دول العالم فى إصابات كورونا خلال أسبوع

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

كشف مسح إحصائي أن إيطاليا تُعدّ من بين 5 دول في العالم سجلت أعلى عدد من الإصابات الجديدة بوباء (كوفيد - 19) خلال 7 أيام.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية، أوضح التحديث الأسبوعي الأخير الذي نشرته وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن إيطاليا تجاوزت عتبة المليون إصابة خلال الفترة بين 3 و9 يناير الجاري، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بنحو 4.6 مليون حالة جديدة في الفترة ذاتها، أي بزيادة بنسبة 73%K مقارنة بالأسبوع السابق.

أضاف التحديث أن فرنسا تلتها مع ما يقرب الـ1.6 مليون حالة جديدة، ثم المملكة المتحدة بنسبة 46 في المئة أي 1.2 مليون حالة بزيادة بنسبة 10 في المئة.

وذكر التقرير أن رابع دولة من حيث الإصابات الأسبوعية هي إيطاليا بنحو 1.01 مليون حالة جديدة خلال سبعة أيام، بزيادة قدرها 57 في المئة، أي أعلى بقليل من المتوسط العالمي الذي يبلغ 55 في المئة، مقارنة بالأسبوع السابق، بعدها تأتي الهند مع 638 ألف حالة إصابة جديدة، و هو رقم يمثل زيادة بنسبة 524%.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 15 مليون إصابة تم تسجيلها في الأسبوع الماضي تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وذلك في الفترة من 3 إلى 9 يناير الجاري، مضيفا أن المجموع العالمي لحالات العدوى ازداد بشكل كبير، وأن القفزة إلى الأمام كانت بنسبة 55%.

وبررت الحكومة الإيطالية الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب تمديد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا لمن بلغوا الخمسين من العمر أو الذين تجاوزت أعمارهم ذلك وقرار إعادة فتح المدارس المثير  للجدل.

كورونا إيطاليا كوفيد الصحة اللقاح

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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