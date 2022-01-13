زيادة كبيرة للاستثمارات فى التكنولوجيا خلال 2021

ازداد الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة حول العالم العام الماضي بعد سنة قياسية أكدت فيها لندن مكانتها الرائدة في أوروبا، وفقًا لدراسة نشرتها الخميس هيئة الترويج للعاصمة البريطانية.



وجمعت الشركات التكنولوجية الناشئة 675 مليار دولار في العالم في العام 2021، وهو رقم تضاعف خلال عام واحد، وفقًا للأرقام الصادرة عن London & Partners والتي نشرتها Dealroom.



رغم الجائحة وبريكست، تحتل لندن المرتبة الاولى في أوروبا: فقد جمعت العاصمة البريطانية وحدها مبلغًا قياسيًا قدره 25,5 مليار دولار من إجمالي 115 مليارًا في القارة الأوروبية، أي أكثر من الضعف في كلا الحالتين.



تحتل لندن المرتبة الرابعة في العالم، بعيدا عن المرتبة الأولى عالميًا التي تحتلها منطقة سان فرانسيسكو (100,9 مليار)، لكنها تتقدم على برلين في القارة الأوروبية (11,1 مليارًا)، المدينة الأوروبية الأخرى الوحيدة الواردة في المراكز العشرة الأولى.



على الصعيد الوطني، جمعت شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة 39,8 مليار دولار العام الماضي، متقدمةً على ألمانيا (19,9 مليار دولار) وفرنسا(12,9 مليار دولار).



تقول لورا سيترون المديرة العامة لشركة London & Partners، التي تتوقع مواصلة النمو في العام 2022 "تعد لندن الآن عاصمة تكنولوجية عالمية بكل معنى الكملة" حيث يمكن لأصحاب المشاريع "بدء نشاطاتهم ولكن أيضًا تطويرها على مستوى عالمي".



تميزت أوساط التكنولوجيا البريطاني العام الماضي بارتفاع كبير في التمويل الذي يزيد علي 100 مليون دولار وبالشركات الناشئة الجديدة التي يفوق رأسمالها المليار دولار، مقارنة السنوات السابقة إذ بات عددها اليوم 75 أي أكثر بعشرين عن العام 2020.



تحتل الشركات المالية الناشئة أعلى المراتب وتمثل ما يقارب نصف المبالغ التي تم جمعها في العاصمة البريطانية. من بين أكبر العمليات جمع بنك ريفولوت عبر الإنترنت 800 مليون دولار ومنافسه مونزو 600 مليون.



أعلن موقع Checkout.com البريطاني للتكنولوجيا المالية المتخصص في خدمات الدفع، الأربعاء عن جمع تبرعات بقيمة مليار دولار لتصل قيمته إلى 40 مليارًا بعدما جمع أموالًا العام الماضي.



وبات الموقع يحتل في المرتبة الأولى في مجال التكنولوجيا المالية البريطانية، وفقًا لتقارير صحافية.



وبحسب الدراسة، فإن القيمة الإجمالية لشركات "التكنولوجيا" في لندن التي تأسست منذ عام 2000 تجاوزت 500 مليار دولار العام الماضي (+70%).