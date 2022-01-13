إزالة 8 حالات تعدي على أملاك الري والمجاري المائية بأخميم

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 8 حالات تعدي على أملاك الري والمجاري المائية، خلال حملة مكبرة قامت بها الإدارة العامة لري سوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وقوات الأمن، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أية تعديات على النيل والمجاري المائية والري.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، أن الحملة شملت " نجع التعليقة، ونجع فرج إبراهيم، وجزيرة موسى " بمركز أخميم، وأسفرت عن تنفيذ عدد ٤ قرارات إزالة ردم أتربة بمسطح ٢٥٠ متر مربع، وعدد ٤ قرارات إزالة لمباني من البلوك الأبيض بمسطح ٤٠٠ متر مربع، مشيرا إلى استخدام معدات الإدارة العامة لحماية النيل، ومجلس مدينة أخميم، لافتا إلى استمرار متابعة تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الري والمجاري المائية ونهر النيل بجميع مراكز المحافظة.

كما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعين، لمناقشة استعدادات المحافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرى مركزي " سوهاج، وطهطا" بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والنائب أحمد نشأت منصور، والنائب حاتم مبارك، والنائب أحمد عواجة، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب نشأت فؤاد عباس، أعضاء مجلس النواب، والنائب مجدي القاضي، والنائبة رشا اسحق، أعضاء مجلس الشيوخ، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، ورؤساء المجالس القروية التابعة لمركزي سوهاج وطهطا.

ووجه المحافظ بأهمية الدراسة والبحث لاحتياجات كل قرية ومراجعة كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المرحلة الأولى، مشيرا إلى أهمية دور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التواصل مع المواطنين وتحديد أولويات احتياجاتهم، مؤكدا أن خطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ومشروعاتها التنموية والخدمية ستغطي كافة المجالس القروية المدرجة بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة.

ومن جانبه أشاد العميد سامح الشهاوي بمعدلات الأداء والتعاون والتكامل الذي تشهده المحافظة في تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، موجها الشكر للسيد المحافظ وجميع الاجهزة المعنية للجهود المبذولة خلال المرحلة الماضية، وتذليل كافة المعوقات لتنفيذ جميع المشروعات المدرجة بالخطة، وتحقيق أقصى استفادة لمصلحة المواطن السوهاجي.