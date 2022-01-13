الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المونيتور: مصر تسعى لدعم سوريا فى مواجهة مختلف تحدياتها

مصر وسوريا
مصر وسوريا

قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع سوريا واعادتها إلى الحظيرة العربية من خلال الزيارات المتبادلة بين النقابات العمالية لكلا البلدين، بهدف دعم عمال سوريا في مواجهة التحديات الاقتصادية والإرهاب وآثار وباء كورونا.

وأشار الموقع إلى زيارة عدة وفود نقابية عمالية سورية مصر خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في 24 ديسمبر الماضي عندما قام وفد من الاتحاد السوري لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتعليم بزيارة القاهرة لتعزيز تبادل الخبرات على المستوى النقابي. 

عمال مصر يدعمون عمال سوريا في مواجهة التحديات 

ونقل عن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار في مصر قوله، في  بيان صحفي في ديسمبر الماضي "إن عمال مصر يدعمون بشكل كامل العمال السوريين في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي الجائر والإرهاب، فضلا عن انعكاسات وباء فيروس كورونا".

وخلال زيارة إلى القاهرة في الأول من نوفمبر، وقع وفد نقابي عمالي سوري يضم ممثلين عن عدة نقابات سورية، أبرزها نقابة العاملين في الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية والتبغ ، وكذلك نقابة العمال السورية للصناعات الغذائية، على اتفاقية/ بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري العام للصناعات الغذائية.

ونص البروتوكول على استمرار برنامج الزيارات المتبادلة والتنسيق والتعاون الاقتصادي المشترك والتحضير لبرامج ودورات تدريبية مشتركة لتبادل الخبرات بين العاملين المصريين والسوريين. 

َوبين الموقع انه في 9 سبتمبر العام الماضي، وقع اتحاد عمال المرافق في مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، ونص البروتوكول على التعاون والتنسيق في المشروعات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان ، فضلا عن تكثيف الدورات التعليمية التدريبية للعمال المصريين والسوريين

إعادة  العلاقات مع سوريا على المستوى الدبلوماسي

وتابع "المونيتور": اتخذت القاهرة عدة خطوات لإعادة العلاقات مع سوريا على المستوى الدبلوماسي، ففي 24 سبتمبر، أعلنت مصر عن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد. 

َواشار إلى أن شكوى أكد أن "مصر تريد أن تكون فاعلة في مساعدة سوريا على استعادة موقعها في الأمن القومي العربي". 

المونيتور التعاون سوريا النقابات العمالية التحديات الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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