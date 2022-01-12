برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تراجع مكانة مصر في سوق الدواء

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة ضد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، وذلك بشأن الموقف المالي والإنتاجي والتنافسي لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال .

وأكد المغاوري،على تراجع الموقف المالي والإنتاجي والتنافسي لشركات الأدوية “تصنيع، توزيع، تجارة” التابعة لوزارة قطاع الأعمال في السوق المحلية والسوق الخارجي.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر كانت تحتل صدارة قطاع تصدير الدواء في المنطقة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تراجع مكانة مصر في هذا الإطار.

وطالب “المغاوري” المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته لاتخاذ ما يلزم لإعادة مصر لصدارة سوق الدواء في المنطقة.