الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول تراجع مكانة مصر في سوق الدواء

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة ضد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، وذلك بشأن الموقف المالي والإنتاجي والتنافسي لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال .

وأكد المغاوري،على تراجع الموقف المالي والإنتاجي والتنافسي لشركات الأدوية “تصنيع، توزيع، تجارة” التابعة لوزارة قطاع الأعمال في السوق المحلية والسوق الخارجي.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر كانت تحتل صدارة قطاع تصدير الدواء في المنطقة، مما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب تراجع مكانة مصر في هذا الإطار.

وطالب “المغاوري” المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة لمناقشته لاتخاذ ما يلزم لإعادة مصر لصدارة سوق الدواء في المنطقة.

طلب إحاطة النائب عاطف المغاوري صناعة الدواء فى مصر شركات الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال الصادرات المصرية من الدواء

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