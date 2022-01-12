الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين بكفر الشيخ

هيروين
هيروين

عاقبت محكمة جنايات كفر الشيخ في حكمها الصادر، اليوم الأربعاء، حضوريًا، نجار مسلح، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، في اتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، كما أمرت بمصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أمير جورجي المطيعي، ومحمد عبدالشافي محمد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور حمدي فطيم، وكيل النيابة في أحداث القضية رقم 14353 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2983 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "بدير.م.ا"، 35 سنة، نجار مسلح، يقيم بعزبة يونس مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في يوم 21 سبتمبر الماضي، بدائرة مركز كفر الشيخ، أحرز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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