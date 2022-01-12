برلماني: الخطة المصرية لمواجهة كورونا الأنجح إقليميًا وعربيًا

قال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، إن الخطة المصرية لمواجهة جائحة كورونا على مدى عامين مضت، كانت ولا تزال الأفضل في المنطقة العربية والإقليم، وذلك ما أثبته الواقع الصحي والاقتصادي داخل مصر والإشادات الدولية الواسعة بخطة الدولة وتعاملها مع أزمة كورونا.

وأرجع حته في بيان له اليوم، نجاح خطة مصر لمواجهة الجائحة، إلى كونها خطة شاملة سياسيا واقتصاديا وصحيا وتوعويا، وتنم عن فهم كامل للجائحة وأبعادها وكيفية التصريف معها، رغم أنها كانت ولا تزال حدث غير مسبوق عالميا ولم يحدث منذ عقود.

وأوضح النائب، أن رصد مصر نحو 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة رغم الظروف الاقتصادية الغير طبيعية وتراجع السياحة وغيرها بسبب الجائحة -وفق ما أعلنه الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم- يؤكد الحرص التام على حقوق الإنسان المصري صحيا وإنسانيا والعمل بشتى الجهود لتوفير مختلف أنواع اللقاحات في مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطة مواجهة الجائحة في مصر، أثبتت صدق رؤية القيادة المصرية لمواجهة الجائحة، وهو ما كان له آثار إيجابية حتى اليوم، حيث استمرت عجلة الانتاج، حتى اللحظة، وحقق الاقتصاد الوطني نموا لافتا بشهادة مختلف المؤسسات الدولية.

على جانب اخر أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، أن العالم أجمع ينظر إلى مصر ويتابع الحدث العالمي الهام على أرض السلام بشرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد “أبو زيد” أن المنتدى يعد فرصة ذهبية لفتح آفاق جديدة أمام شباب مصر والعالم، حيث المنصة الأكبر للشباب في العالم، منصة الحوار والتواصل وتبادل الرؤى واكتساب خبرات جديدة، وبحث قضايا محورية هامة في ظل حضور كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم.