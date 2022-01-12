الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منع غير الملقحين ضد «كورونا» من استخدام النقل العام بالفلبين

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة النقل الفلبينية، اليوم الأربعاء، أنه غير مسموح لغير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا باستخدام وسائل النقل العام في العاصمة مانيلا، وذلك وسط
تزايد إصابات كورونا.

ويتم تطبيق سياسة "ممنوع الركوب- ممنوع الدخول، لغير الحاصلين على اللقاح" في منطقة العاصمة مانيلا، وهي مدينة مترامية الأطراف يقطنها أكثر من 13 مليون شخص، حيث تخضع المنطقة للمستوى الثالث من نظام إنذار من خمسة مستويات.

وجاء في بيان الوزارة أنه: "تم توجيه جميع الأجهزة والمكاتب القطاعية المعنية التابعة (لوزارة النقل) بالتأكد من أن مشغلي النقل العام يجب أن يسمحوا بالدخول أو أن يصدروا التذاكر فقط للأشخاص الحاصلين على التطعيم بالكامل".
وأضاف البيان، أنه يتعين على الركاب إبراز شهادات مادية أو رقمية للتطعيم وبطاقات الهوية الصادرة من الجهات الحكومية.

وقالت الوزارة، إن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تمنع تطعيمهم مؤهلون للاستثناء، لكن يجب عليهم تقديم شهادة طبية بما يفيد ذلك.
وأضافت أن الأشخاص غير المطعمين ويحتاجون شراء سلع أساسية أو ركوب وسائل
النقل للحصول على خدمات أساسية يمكن السماح لهم بذلك حال تقديم تصريح صحي من المسئولين المحليين أو أي دليل آخر يبرر التنقل.
كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمر المسئولين المحليين في وقت سابق بتقييد الأشخاص غير الحاصلين على اللقاحات داخل منازلهم، باستثناء حالات الخروج الضرورية، واعتقالهم إذا رفضوا اتباع أوامر السلطات.
وسجلت الفلبين إجمالي 3 ملايين إصابة و52511 وفاة مرتبطة بكورونا منذ بداية الوباء.

وصرح وزير الصحة الفلبيني، فرانسيسكو دوكيه الثالث، أمس الثلاثاء، بأن بلاده باتت في خطورة بالغة فيما يخص انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وقال الوزير، حسبما نقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية، إن متحور "أوميكرون" بات السلالة السائدة من فيروس "كورونا" في الفلبين، مشيرًا إلى أنه رغم زيادة الإصابات إلا أن أعداد الحالات الحرجة أقل بكثير من تلك المسجلة خلال فترة تفشي متحور "دلتا".

الرئيس الفلبينى المطعمين الفلبين كورونا الوباء

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وائل لطفي

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