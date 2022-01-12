الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الروسى لدى بريطانيا: الناتو يدفع أوكرانيا لموقف أكثر عدوانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، أن حلف شمال الأطلسي بسياسته يدفع السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ مواقف أكثر عدوانية.

وقال كيلين، في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "عمليا الناتو يدفع أوكرانيا إلى الالتزام بموقف أكثر عدوانية. ونحن لا نريد ذلك".

وأضاف كيلين أن روسيا بالعكس تسعى إلى خفض التصعيد في المنطقة، واعتبر أن الأوضاع الحالية تذكر بتلك التي كانت في المنطقة عام 2008 حينما تم التعهد لجورجيا بأنها ستصبح عضوا في الحلف، مبينا: "وبدأت جورجيا بعد ذلك بالتصرف بشكل أكثر عدوانية تجاه أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية".

وأشار إلى أن كل دولة تتمتع بالحق في اتخاذ قرارات انطلاقا من دوافعها الأمنية لكن يجب كذلك "أخذ مصالح الجيران والتاريخ والأوضاع الاقتصادية بعين الاعتبار".

ولفت إلى أن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو لن يسهم في تعزيز الأمن في أوروبا وقد يثير خطر اندلاع حرب.

وأكد مع ذلك أن روسيا لا تنوي إرسال أي قوات إلى أوكرانيا وتأمل في تسوية الخلافات السياسية مع الولايات المتحدة والناتو حول الضمانات الأمنية.

وعلى صعيد آخر، صرحت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الناتو جوليان سميث بأن الولايات المتحدة لا ترى فرصا كبيرة للتوصل إلى حل توافقي مع روسيا حول موضوع توسع الحلف إلى الشرق.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" قالت سميث: "في الوقت الحالي.. ليس هناك من يقترح تغيير سياسة الناتو فيما يتعلق بالتوسع".

وأشارت إلى أن "أي قرارات بشأن التوسعة سيتم اتخاذها من قبل الناتو والبلد" الذي يتطلع إلى الحصول على العضوية في الحلف.

ولدى تناولها المشروع الروسي للاتفاقات حول ضمانات الأمن والتي تقتضي، ضمن نقاط أخرى، تخلي الحلف عن التوسع إلى الشرق، ذكرت سميث أنها لا ترى "فرصا كبيرة للتوصل إلى حل وسط" حول هذا الموضوع.

وقالت: "جميع الدول الأعضاء في الحلف مستعدة حاليا لحوار مع روسيا غدا. مع ذلك هناك وحدة موقف الحلفاء في تطلعهم إلى إفهام روسيا بأنها في حال غزوها أوكرانيا ستواجه عواقب وخيمة من طرف الناتو ومن طرف الاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وشهدت جنيف أمس مشاورات روسية أمريكية حول ضمانات الأمن، ترأس نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وفد بلاده فيها. ومن المقرر أن تتم مناقشة الموضوع نفسه يوم الأربعاء في بروكسل أثناء جلسة مجلس "روسيا-الناتو" الذي لم ينعقد منذ العام 2019، وأيضا يوم الخميس في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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