أسماء مخلوف: نسعى لحل مشاكل المستثمرين بمنطقة عتاقة الصناعية

استعرضت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، أعمال تجهيز الموقع العام وأعمال الطرق بمدينة السويس الجديدة بالمرحلة العاجلة بمساحة 300 فدان، وكذلك منطقة الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت «مخلوف» فى تصريح لـ«الدستور»، أنه تم رفع أعمال المساحة الكلية للمرحلة العاجلة، كما سيتم تحديد الميزانية الكلية لتنفيذ أعمال شبكة الطرق والكباري وأعمال شبكات المرافق والبنية التحتية بالمرحلة العاجلة.



وأشارت، إلى أنه سيتم عقد الاجتماع الدوري مع المستثمرين بمنطقة عتاقة الصناعية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة وللدولة المصرية ، لافتة إلى أن الخطة الجهاز تستهدفة تطوير العديدة من القطاعات ومجالات منها: «الطرق – الإنارة – المياه – والصرف – والزراعة – والتنمية».



وأضافت رئيس جهاز مدينة السويس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تساهم في التيسير على المستثمرين من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، لسهولة الحصول على قطع أراضي بأنشطة مختلفة «صناعي – استثماري – خدمي»، تيسيرًا على المستثمرين.



وفي ذات السياق، أكدت «مخلوف» أهمية حل مشاكل المستثمرين بمنطقة عتاقة الصناعية، منوهة بعرض الحلول والأفكار التنموية لتلك المشكلات لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة، وتوفير فرص عمل جادة للشباب.