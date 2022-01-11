الثلاثاء 11 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بطعن شاب دافع عن شقيقته من التحرش بأسوان

المتهم
المتهم

باشرت النيابة العامة في مركز كوم أمبو بأسوان التحقيق بواقعة طعن شاب لعاطل بآلة حادة "مطواة" بقرية سلوا، وذلك خلال دفاعه عن شقيقته التي تعرضت للتحرش من قبل العاطل.

 وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطاراً يفيد بقيام شاب بطعن عاطل بآلة حادة "مطواة" بقرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وعلي الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وبناء على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، قامت القيادات الأمنية لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

وتولت النيابة التحقيق مع المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الدفاع عن شقيقته التي تعرضت للتحرش من قبل العاطل، ولذلك حصل مشاجرة بينه وبين العاطل دفعه للقيام بطعنة بآلة حادة.

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