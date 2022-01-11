«السويدي» يقترح تشكيل لجنة للاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال

قال الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن وجود تمثيل قوي لشركات الخدمات الإستشارية والمقاولات أعضاء لجنة التشييد بالجمعية، داخل السوق المصري والعربي وعلى مستوى إفريقيا ودول إعادة الإعمار، مهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الإثنين لمناقشة خطة العمل لعام ٢٠٢٢.

واقترح "السويدي"، إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات منبثقة من لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2022، وذلك من خلال دعوة كبار الاستشاريين والمقاولين لبحث كافة التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها من خلال مسودة عمل خاصة باللجنة المقترحة.

كما طالب بتبني جمعية رجال الأعمال المصريين، العمل على دخول شركات الاستشارات والمقاولات معًا لأسواق القارة الأفريقية ضمن تحالف مصري يضم الجهات التمويلية وتحت مظلة الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية علي المستوي الدولي وخاصة في إفريقيا، ودول إعادة الإعمار أيضا وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالقارة الأفريقية.

ولفت إلى أهمية التركيز على دراسة كيفية الدخول والمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والعراق بجانب الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتصدير خدمات الاستشارات والمقاولات المصرية إلى افريقيا.

وأشار إلى أن الهدف من اللجنة المقترحة، العمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمات الاستشارية لإحتلال مكانة رفيعة فى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية بما يعزز من دور جمعية رجال الأعمال المصريين في مساندتها لخطط الدولة نحو التنمية العمرانية ودعم إجندة مصر الدولية على مستوي العلاقات الدولية المتميزة فى أفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار.

وأضاف أن آلية عمل اللجنة تقوم على تجهيز محددات وقواعد عمل لشركات المقاولات والاستشارات الهندسة للتأكد من تطبيق الأكواد العالمية فى مختلف المشروعات القومية فى مصر لضمان كفاءه المبانى وتطبيق نظريات الإستدامة والمبانى الخضراء والحفاظ على البيئة وكل من شأنه تحسين المنتج العقارى المقدم.

ولفت إلى أهمية العمل على زيادة الفرص التصديرية للخدمات الاستشارية وقطاع المقاولات في الأسواق الإفريقية، والاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري في أهم الدول الإفريقية مع التركيز علي الدول المحورية، ونقل الخبرات من الشركات المصرية المتواجدة بالسوق الإفريقي في قطاع البناء والتشييد، بجانب توفير المعلومات حول خطط عمل الوزارات المختلفة بالدول الإفريقية.