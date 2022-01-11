مصرع طالبة دهستها سيارة «ميكروباص» بمحور عرابى

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الثلاثاء، إثر صدمها من سيارة «ميكروباص» بمحور عرابي بمحافظة القاهرة، أثناء عبورها الطريق، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة تدعى جنى محمد تبلغ من العمر 13 عامًا طالبة بالصف الأول الإعدادي، بمدرسة قباء الإعدادية، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بمحور عرابي، وتم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل التلميذة إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.