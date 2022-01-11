الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قناة مدرستنا 1 تعلن شرح درس «الطاقة والتصادم» بمادة «العلوم» لرابعة ابتدائي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت قناة مدرستنا 1، شرح درس "الطاقة والتصادم"، بمادة "العلوم"، لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وقالت القناة طلاب "الصف الرابع الابتدائي"، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إنه "عند التصادم تتأثر طاقة الأجسام"، وتابعت قائلة “تعالوا نتعرّف كيف يكون التأثير على الأجسام عن طريق القيام بمقارنة قبل وبعد التصادم”.

وذلك مع شرح أمثلة تحدث في حياتنا اليومية، من خلال الفيديو التالي:

وشددت القناة، أنه في حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك التالي:

من جانبه كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حذف أي جزء من منهجي مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وقال وزير التعليم، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي”.

وأضاف: أن “ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات، سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام”.، لافتًا إلى أن “باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملاً”.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورشة عمل؛ لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم؛ وذلك فى إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفى ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، والدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام.

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