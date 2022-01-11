ليبيا تسجل 9 وفيات و487 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 487 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 127 حالة حرجة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أنه قد تماثل للشفاء 569 مصابًا، فيما تُوفي 9 آخرون.

وأشار البيان إلى أنه قد بلغت نسبة الحالات الموجبة 10.6% من إجمالي 4597 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 4110 منها.

ولفت إلى أنه توزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

ونوه إلى أنه مع الحصيلة الجديدة، قد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 394 ألفًا و470 حالة، منها 6825 حالة نشطة، بينما تعافى 381 ألفًا و840 حالة، وسُجلت 5805 حالات وفاة بالمرض في البلاد.

وكانت ليبيا سجلت أمس الإثنين 8 حالات وفاة و518 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منها 131 حالة حرجة، في آخر 24 ساعة الماضية، مقابل شفاء 837 مصابًا بالوباء.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت مؤخرا عبر الدكتورة ماريا فان كيركوف، خبيرة علم الأوبئة والمسؤولة التقنية، أن سلالة "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، تنتشر على نطاق واسع بكل بلدان العالم، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف انتشار المتحور الجديد في كافة المناطق التي يتوافر فيها نظم رصد جيدة لتسلسل طفرات فيروس سارس-كوف-2 وأن البيانات تفيد بأن هناك زيادة حادة للغاية في عدد الحالات.

وأضافت الدكتورة ماريا في تصريح متلفز، تم بثه عبر حسابات منظمة الصحة العالمية الرسمية على منصات التواصل، أنه وفقاً لآخر تحديث لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 10 ملايين حالة في الأيام السبعة الماضية.

وشرحت كيركوف أن هناك عددا من الأسباب وراء تلك الزيادة الحادة، من بينها أن الطفرات، التي يحتوي عليها متحور أوميكرون، أكثر قدرة على الالتصاق بالخلايا البشرية بسهولة أكبر، إضافة إلى ما يسمى "الهروب المناعي"، والذي يعني أنه يمكن تعرض الأشخاص للعدوى مجددًا.