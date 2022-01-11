أرق الطفولة المبكرة.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية منه

يستخدم مصطلح الأرق لوصف اضطرابات النوم، حين يجد الأشخاص صعوبة في النوم غير المتقطع لفترات طويلة، هذا بالنسبة إلى البالغين؛ لكن ماذا عن الصغار؟.

في السطور التالية يستعرض موقع «hello magazine» طرق للتعرف على أسباب وتشخيص ومضاعفات وعلاجات الأرق عند الأطفال.

أسباب الأرق عند الأطفال

اضطرابات الصحة العقلية أو الإجهاد العاطفي: قد يعاني الأطفال من المواقف العصيبة والتوترات بين البالغين في المنزل أو المدرسة، وينعكس ذلك على نومهم.

الآثار الجانبية للأدوية: قد تسبب بعض الأدوية، مثل الستيرويدات ومضادات الاكتئاب، تغييرات في نمط نوم الطفل.

سلوكيات خاطئة وقت النوم: بعض الأطفال اعتادوا على قضاء وقتًا طويل أمام الشاشات الإلكترونية، وبعضهم اعتادوا على النوم مع أحد الوالدين.

العوامل البيئية: الأجواء الهادئة ضرورية لنوم لطيف غير متقطع.

تناول الكافيين: المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل المشروبات الغازية والكولا والقهوة ومشروبات الطاقة كلها تتعارض مع النوم الجيد والمتواصل.

أعراض الأرق عند الأطفال

التعب المستمر.

رفض النوم أو صعوبة النوم.

كثرة الاستيقاظ في الليل، وعدم القدرة على العودة إلى النوم.

النعاس أثناء النهار، أو أخذ قيلولة، أو النوم في المدرسة.

مشاكل في التركيز والذاكرة.

عدم القدرة على التركيز.

المشكلات السلوكية واضطرابات المزاج العام.

أن تكون غريب الأطوار أو عاطفي في كثير من الأحيان.

أن تكون مضطربًا وعدوانيًا.

عدم وجود الحافز وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.

علاج الأرق عند الأطفال

تعديل روتين النوم: يتضمن وضع خطة لتطوير أنشطة إيجابية متعلقة بالنوم.

العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I): هذا العلاج منظم للأرق، ويعتمد على تحديد الأفكار والسلوكيات التي تضر بأنماط النوم.

الأدوية: عادة ما يكون العلاج الدوائي هو الخط الأخير من العلاج، حيث تحتوي معظم الأدوية على آثار جانبية، وغير مصرح باستخدامها في الأطفال.

نصائح للتعامل مع الأرق عند الأطفال