مرض نادر.. كيف تحمي نفسك من فرط نشاط الغدة الجار درقية؟

يعتبر “الكالسيوم وفيتامين د”، من المعادن المهمة التي يحتاج إليها جسم الإنسان للحفاظ على صحة الأعضاء الداخلية، وقد أكد الأطباء أن البعض لا يحصل على ما يكفي من هذه الفيتامينات.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الطبي "health.cleveland clinic"، فإن نقص هذه المعادن يتسبب في مرض فرط نشاط “الغدة الجار درقية”.

وفي السطور التالية توضح أخصائية الغدد الصماء ليلى خان المفاهيم الخاطئة الشائعة لهذا المرض النادر.

الغدة الجار درقية مقابل الغدة الدرقية

عادة ما يتم الخلط بين الغدة الجار درقية والغدة الدرقية لأنهما يبدو أنهما متشابهين ويقعان بالقرب من عنقك، ومع ذلك، فإن الغدة الجار درقية لها وظيفتها المختلفة عن نظيرتها.

وأكدت خان، أن هرمون الغدة الجار درقية (PTH) يحافظ على الكالسيوم في مجرى الدم، فإذا كان لديك نمو غير طبيعي في واحدة أو أكثر من الغدد الجار درقية التي تفرز الهرمون الجار درقي، فإن الكثير من الكالسيوم يمكن أن يتراكم في الدم ويمكن أن يصل أحيانًا إلى مستويات غير آمنة.

الحماية من الإصابة به

قد يبدو غريباً أن نقص الكالسيوم يمكن أن يتسبب في إنتاج الجسم للكثير من الهرمون الجار درقي، ولكن هذا بالضبط ما يمكن أن يحدث في حالة فرط نشاط جارات الدرقية، فعندما يحصل جسمك على كمية قليلة جدًا من الكالسيوم، يتم إرسال إشارات إلى الغدة الجار درقية لإنتاج الهرمون الجار درقي لزيادة مستويات الكالسيوم.

وأوضح الأطباء، أن مقدار الكالسيوم الذي يجب أن أتناوله يوميًا يتراوح ما بين 1200 و 1500 مجم يوميًا، وإذا لم تتمكن من تلبية هذه الاحتياجات من خلال النظام الغذائي ، فإن المكملات ضرورية من أجل إمداد الجسم بالكمية المطلوبة.

وأضاف الأطباء، أنه قد يؤدي تناول القليل من فيتامين د، إلى امتصاص القليل من الكالسيوم، مما يؤدي إلى مشاكل الغدة الجار درقية.

فرط نشاط الغدة الجار درقية

لا تظهر أي أعراض على معظم الأشخاص المصابين بمرض جارات الدرقية الأولي وهو النوع الناجم عن التضخم المفرط أو النمو الغير طبيعي للغدد الجار درقية، فمن السهل العثور على تشخيص مرض الغدة الجار درقية من خلال بعض الااختبارات الخاصة بالكالسيوم وفيتامين د.

كما يمكنك علاج الغدة الجار درقية، من خلال تجنب المشاكل طويلة الأمد مثل حصوات الكلى وهشاشة العظام، فإذا تم تحديد فرط نشاط جارات الدرقية الأولي، فعادة ما تكون الجراحة هي الخطوة التالية.

ويمكن أن تؤدي إزالة الغدة الجار درقية إلى علاج المشكلة بشكل أساسي في جميع الحالات تقريبًا، وهو إزالة واحدة أو أكثر من غدتك - وترك جزء من الغدة السليمة أو كلها للحفاظ على تنظيم الكالسيوم.