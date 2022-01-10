الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البرومو الدعائى الأول لفيلم «11 : 11» بطولة إياد نصار «فيديو»

فيلم اياد نصار
فيلم اياد نصار

نشر الفنان إياد نصار، البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "11 :11" والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة بدور العرض السينمائية.

وعلق إياد على مقطع الفيديو الدعائي الأول من العمل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلاً: "الإعلان التشويقى لفيلم " ١١.١١ "..مفيش حاجة بتحصل صدفة"، قريبًا بدور العرض" .

وصنفت الرقابة على المصنفات الفنية العمل على أنه +12، وينصح بمشاهدته عائلية بشكل طبيعي، على أن يتم طرحه للجمهور أواخر الشهر الجاري، في موسم منتصف العام الدراسي وسط تواجد عدد كبير من الافلام.

ويجسّد بطل العمل إياد نصار شخصية محام يدعى سعيد يحاول الانتحار بضرب نفسه بالرصاص ويفقد ابنه خلال أحداث الفيلم،  ويكون هناك كثير من المواقف الصعبة التى يمر بها بطل العمل. 

والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبوزيد، وتأليف ياسر عبدالباسط، وبطولة اياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي. 

ويعرض لإياد نصار حاليًا فيلم الكاهن بدور العرض السينمائية والذي حقق نجاحا كبيرا في شباك تذاكر السينما المصرية محتلاً المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ضمن موسم أفلام رأس السنة. 

يشارك في بطولة فيلم الكاهن مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان الكبير حسين فهمي والفنان السوري الكبير جمال سليمان والفنان الكبير محمود حميدة وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

من ناحية أخرى، يشارك إياد نصار فى مسلسل "قانون العمل" ويظهر بشخصية فلاح، ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال وحكاياتهم، ويشاركه البطولة إسلام إبراهيم، ريهام عبدالغفور، ثراء جبيل، محسن منصور، العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف وينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

محمود حميدة ريهام عبد الغفور السينما المصرية محمد الشرنوبي الفنان إياد نصار دور العرض السينمائي الرقابة على المصنفات

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