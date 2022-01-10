«في انتظار بابا» مستمر على المسرح القومي حتى 15 يناير

يستمر بنجاح كبير العرض المسرحي "في انتظار بابا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، من إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، وذلك علي خشبة المسرح القومي بالعتبة، حيث تقدم آخر ٣ ليالي عرض ضمن موسمه الأول هذا الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة من ١٣ يناير حتى ١٥ يناير، الجمعة ماتينيه الساعة ٧ ونصف مساء، و يومي الخميس والسبت الساعة ٩ مساء.

من جانبه، قال الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي في بيان صحفي، إنه بجانب استمرارية العرض بنجاح كبير ، فالعرض مستمر بنفس الحماس من أول ليلة عرض حتى الآن سواء لدى أبطال العرض المسرحي أو الجمهور العاشق للمسرح، مع وجود كوكبة من النجوم بالعرض خاصة عودة أستاذ الأجيال المخرج الكبير سمير العصفوري الذي له رصيد كبير من الأعمال المسرحية ومازال يقدم لجمهوره الجديد في عالم الفن، بالإضافة إلى مجموعة عمل من ممثلين ومبدعين أضافت للعرض إبداع و احترافية .

يذكر أن "في انتظار بابا" عن "الإلياذة" للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا، يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.

الإلياذة ملحمة شعرية تحكي قصة حرب طروادة وتعتبر مع الأوديسا أهم ملحمة شعريةإغريقية للشاعر الأعمى هوميروس المشكوك في وجوده أو أنه شخص واحد الذي كتب الملحمة وتاريخ الملحمة يعود إلى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد.

"في انتظار بابا" بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور ،ماهر محمود ،سميحة عبد الهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل ، علي كمالو، بسمة شوقي ، وليد أبو ستيت، خالد عبد الحميد، إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس أماني حسني ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، و من إخراج سمير العصفوري.