«جبران»: منتدى شباب العالم فرصة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة بين شباب العالم

أكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وخلق مستقبلا أفضل وفتح آفاق جديدة بين شباب العالم واكتساب الخبرات والمهارات لبناء جيل جديد من الشباب الناجح.

وقال «جبران» إن منتدى شباب العالم استطاع خلال أعوام قليلة في أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصري في مؤتمر للشباب المصري فقط بالإسماعيلية، إلى أن أصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم أجمع بعد أن تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ليصبح ما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في شتى بقاع العالم، ويصبح نافذة شبابية يطل من خلالها العالم أجمع على مصر، ويتواصل من خلالها شباب مصر مع شباب العالم أجمع.



وأضاف رئيس نقابة البترول، أن هذا المؤتمر يمنح الشباب فرصة ذهبية لتفجير وتطوير طاقاتهم الإبداعية والابتكارية، ويعزز تأهيلهم قادة للمستقبل، حيث تعقد بالمنتدى مجموعة من ورش العمل والجلسات تغطى محاور اجتماعية واقتصادية وسياسية محلية، وتناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام العالمي المشترك.

وأكد رئيس نقابة البترول أن الرئيس السيسي منذ الوهلة الأولى حرص على الاستماع إلى الشباب وآرائهم لبناء جسور الثقة والتواصل بينهم وبين القيادة السياسية، وتحويل المنتديات الشبابية لفكرة عالمية بدأت من الأراضي المصرية.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار «العودة معا» بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية وتعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا "كوفيد-19" التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.