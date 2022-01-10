اعترافات المتهمة بسرقة أقراط ذهبية من الأطفال بالبدرشين: «أستدرجهم بحلوى»

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، حبس ربة منزل، باستدراج الأطفال وسرقة أقراطهم الذهبية بالعياط، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تستدرج الأطفال بدعوى شراء حلوى لهن مستغلة صغر سنهم، وبعد ذلك تصطحب ضحيتها وتستقل مركبة «توك توك»، إلى خارج القرية، وتسرق قرطها الذهبي وتتركها.

واعترفت بارتكابها 3 وقائع بمدينة العياط إضافة إلى واقعة بمدينة البدرشين، ويوم القبض عليها كانت في طريقها لارتكاب جريمة أخري، وأرشدت عن أماكن تصريفها المسروقات، تم إعادتها.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، عدة بلاغات من 4 أفراد يؤكدوا سرقة الأقراط الذهبية الخاصة بأطفالهم بنطاق المركز.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغات الواردة، وبعد عمل التحريات تبين أن سيدة في العقد الثالث من العمر، سبق اتهامها في قضية سرقة، وراء ارتكاب تلك الوقائع، وعلي الفور تم استهداف مكان تواجدها، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليها قبل ارتكابها جريمة جديدة.

وتم تحرر المحضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.