الإثنين 10 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاتصالات»: تأسيس 203 شركات جديدة بقيمة 68.7 مليون جنيه خلال أكتوبر

تاسيس شركات جديدة
تاسيس شركات جديدة بقطاع الاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، أن القطاع استحوذ على تأسيس نحو 203 شركات جديدة خلال أكتوبر الماضي برأسمال بلغت قيمته نحو 68.73 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس 188 شركة خلال نفس الفترة 2020 برأسمال قيمته 131.70مليون جنيه.

وأكد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الشركات الجديدة توزعت 137 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة رأسمال 48.52 مليون جنيه و71 شركة في مجال تكنولوجيا النظم برأسمال 19.83 مليون جنيه وقطاع الاتصالات 4 شركات وأخرى شركة واحدة فقط خلال أكتوبر الماضي.

أشار التقرير إلى أن نفس الفترة 2020 شملت إنشاء 147 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 124.21 مليون جنيه ونحو 27 شركة بخدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 6.56 مليون جنيه وقطاع الاتصالات تأسيس شركتين وأخرى 12 شركة.

تاسيس شركات جديدة بقطاع الاتصالات
تاسيس شركات جديدة بقطاع الاتصالات
مؤشرات قطاع الاتصالات ا وزارة الاتصالات تأسيس 203 شركة جديدة أكتوبر قطاع تكنولوجيا المعلومات

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