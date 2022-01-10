الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدة مراحل تعليمية في أسوان

وكيل مديرية التربية
وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان

انطلقت، صباح اليوم الإثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الخامس والسادس الإبتدائي، وصفوف النقل بمدارس التربية الخاصة (مكفوفين وصم) في أسوان بالإضافة إلى الصفوف من الأول إلى الثالث الإبتدائي بمدارس التعليم المجتمعي، وذلك للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١.

من جانبه، أكد عبدالكريم لطفي، وكيل مديرية التربية والتعليم  في أسوان، أن تلاميذ الصفين الخامس والسادس الإبتدائي (عام - لغات - خاص - تربية خاصة - تعليم مجتمعي) البالغ عددهم ٦٣ ألف ٨٤٨ تلميذ وتلميذة امتحانهم اليوم في مادة اللغة العربية، ونفس المادة بالنسبة لباقي صفوف التربية الخاصة والتعليم المجتمعي.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف أخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد أية شكاوى أو مشكلات قد ترد من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وأشار لطفي، إلى أن هناك العديد من اللجان التي قامت بالمرور على المدارس خلال الأيام السابقة، للتأكد من جاهزية اللجان والكنترولات، وكذلك تطبيق المدارس لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم في أسوان، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بأعمال الامتحانات، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالقواعد العامة المنظمة لسير الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

وعلى الجانب الآخر، أكد عبدالكريم لطفي، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن السبت المقبل الموافق ١٥ يناير تنطلق امتحانات الصف الرابع الإبتدائى والصفين الأول والثاني الإعدادي بالإضافة إلى صفوف النقل بالتعليم الفني (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج)، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق ٢٩ يناير وتنتهى الخميس ٣ فبراير المقبل.

أسوان مدارس التربية والتعليم الامتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول

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وائل لطفي

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