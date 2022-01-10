الإثنين 10 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أبو الغيط» يُشارك في افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أبوالغيط
أبوالغيط

توجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يُعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة في بيانٍ عن أبو الغيط قوله: "إن المنتدى صار يُمثل إضافة حقيقية للتواصل بين الشباب من ثقافات وحضارات مختلفة، بما يُعزز من قيم الحوار وفهم الآخر، وبما يدعم أيضاً الحوار بين الأجيال المختلفة ويسمح بتبادل الرؤى والخبرات".

وأضاف: "أن المنطقة العربية تُعد من أكثر المجتمعات شبابًا على مستوى العالم، وأنها في حاجة لمزيد من المبادرات التي تسمح لهؤلاء الشباب بالتعبير عن أنفسهم وأحلامهم ورؤيتهم لبلادهم، باعتبارهم يمثلون الكتلة الأكبر في أغلب المجتمعات العربية".

ويُعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد- 19)، التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وعُقدت أمس، عدد من الورش التحضيرية، تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الإفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلًا عن استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

أبوالغيط منتدى شباب العالم 2022 أمين عام جامعة الدول العربية دول العالم شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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