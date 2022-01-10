الإثنين 10 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

حبس عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري وذخائر بالقليوبية

جريدة الدستور

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية، أثناء اختبائه في أحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية، أثناء اختبائه في أحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها، وضبط بحوزته سلاحًا ناريًا وذخيرة وكمية من المخدرات. 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها؛ تفيد باختباء عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن في قضايا إتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري، وإطلاق أعيرة نارية في أحد المنازل بمدينة بنها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بذات الدائرة، وأرشد عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من المواد المخدرة “بانجو، حشيش”- مبلغ مالي- وهاتف محمول.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية ضبط عنصر إجرامي اطلاق اعيرة نارية مدير أمن القليوبية

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