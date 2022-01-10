الحكم على زعيمة ميانمار بالسجن أربع سنوات

حكمة محكمة يحكمها الجيش في ميانمار اليوم الاثنين، على الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي بالسجن 4 سنوات بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة لاسلكي غير مرخصة وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع.

وتتم محاكمة سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بشأن نحو 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن أكثر من 100 عام بينما تنفي سو تشي (76 عاما) كل هذه الاتهامات.

وكانت أصدرت محكمة في ميانمار قد اصدرت حكما خلال الشهور الماضية بالسجن 4 سنوات على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي حيث تم اتهامهها بمعارضة الجيش وخرق القواعد الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، وفق ما أفاد به ناطق باسم المجموعة العسكرية التي أطاحتها.

وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية التي أطاحتها" زاو مين تون" لـ"فرانس برس"، إن سو تشي "حكم عليها بالسجن لعامين بموجب البند 505، وعامين آخرين بموجب قانون الكوارث الطبيعية".

وكان الجيش في ميانمار قد أعلن حالة الطوارئ في فبراير الماضي، بعد اعتقال قادة رئيسيين بالحكومة من بينهم سو تشي بعد فوزها بالانتخابات التي جرت في البلاد.

يأتي هذا فيما وقع انفجار، داخل أحد مكاتب الهجرة في بلدة باثينجي بمدينة ماندالاي، بشمال ميانمار، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى وسيارتين.



وذكرت صحيفة "إيلفين ميانمار" المحلية، على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن الانفجار وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، واستهدف مكتبا للهجرة في بلدة باثينجي، ولم يتسبب في وقوع إصابات.

ودمر الانفجار سيارتين داخل مكتب الهجرة ولم يصب أحد، وعثرت السلطات على قطع صغيرة من قنبلة موقوتة وأكدت فتح تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.



وذكر أن حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية من احتمال تعرض سكان ميانمار لأزمة لم يسبق لها مثيل خلال عام 2022.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة- في تقرير- أنه من المتوقع أن تؤدي الاضطرابات في ميانمار إلى معاناة حوالي نصف سكان ميانمار من الفقر خلال عام 2022، وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المكاسب التي تحققت هناك منذ عام 2005.