الإثنين 10 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 10-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-
العظمى الصغرى
القاهرة 16 10
الإسكندرية 16 11
وادى النطرون 16 11
طنطا 16 09
شبين الكوم 16 10
دمنهور 16 10
بلطيم 16 11
مطروح 16 11
السلوم 15 12
سيوة 15 06
بورسعيد 18 10
دمياط 17 10
الزقازيق 17 10
المنصورة 16 10
الاسماعيلية 16 11
السويس 17 11
العريش 18 09
رفح 18 08
رأس سدر 20 09
نخل 17 03
نويبع 22 14
طابا 21 08
كاترين 17 00
الطور 23 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 25 14
الفيوم 17 06
بنى سويف 17 06
المنيا 16 05
أسيوط 16 05
سوهاج 19 08
قنا 22 09
الأقصر 22 10
أسوان 22 11
ادفو 23 11
أبوسمبل 23 10
الوادى الجديد 25 04
شلاتين 26 13
ابو رماد 26 13
حلايب 25 14
رأس حدربة 25 14
 

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر المنيا الفيوم اليوم الاسماعيلى كاترين الوادي الجديد تعرف علي مرسى علم جنوب سيناء وادى النطرون البحر المتوسط درجات الحرارة الإسماعيلية ارتفاع خبراء هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

الأكثر قراءة

رسالة نارية من المفتى للشامتين فى وفاة تهانى الجبالى والإبراشى

بعد فيديو «قتل الملكة».. فرض منطقة «حظر طيران» فوق قلعة وندسور

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 304.97 مليون حالة

«ذا ناشيونال» عن تهانى الجبالى: كانت منتقدة صريحة للإخوان

وفاة الإعلامى وائل الإبراشى

«للاحتفال بحدث مهم».. صحيفة بريطانية تدعو لزيارة مصر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

لواء. محسن الفحام

الرئيس والتنمية ومكافحة الإرهاب

جمال-أسعد

الحوار الوطنى ضرورة

حسين دعسة

تيك توك.. يا حبيبى أنا

د.أحمد الخميسى

تزوير الفلوس والنفوس

علي سعدة

التقاعد.. ثواب أم عقاب؟

صور

جنازة مها أبو عوف

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تنظر فى نزاع قانونى بين نتنياهو وألمرت

4 ملايين إسرائيلى قد يصابون بكورونا فى الموجة الراهنة

إصابة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بكورونا