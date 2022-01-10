تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 10-1-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 16 11

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 12

سيوة 15 06

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 17 10

المنصورة 16 10

الاسماعيلية 16 11

السويس 17 11

العريش 18 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 09

نخل 17 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 17 00

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بنى سويف 17 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 22 11

ادفو 23 11

أبوسمبل 23 10

الوادى الجديد 25 04

شلاتين 26 13

ابو رماد 26 13

حلايب 25 14

رأس حدربة 25 14

