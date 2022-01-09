بعد مهاجمته للمشاهير.. طبيب يوضح كيف تحمي نفسك من أوميكرون؟

بعد إعلان نجلاء بدر وبسمة وهبة عن إصابتهما بمتحوّر أوميكرون، أحد متحورات كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بسمة وهبة

وكشفت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن إصابتها بمتحور أوميكرون، معلقة: "سنتين بهرب وأجرى واستخبى من الفيروس الملعون، لكن الحذر لا يمنع القدر.. أصبت بأوميكرون والحمدلله على كل حال يارب أعنا".

نجلاء بدر

ونشرت نجلاء بدر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا جالي كورونا أوميكرون علشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول".



وضحت استشاري البكتريا والمناعة والتغذية العلاجية ورئيس قسم البكتريا مستشفى جامعة القاهرة لـ " الدستور" عن كيفية الحماية من أوميكرون.

طرق الحماية من أوميكرون

قالت دكتور نهلة عبدالوهاب من المهم جدا الإقبال على اللّقحات بأنواعها، ولفت إلى أنه من الضروري على أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الضغط، والسكر، والسرطان، وأصحاب مرض المناعة بعمل كافة التحاليل الدورية، كما أكدت ضروريّة الإقبال على عمل الفحوصات الدورية بشكل مستمر؛ حتى لا يصاب بـ أوميكرون أو أي فيروس آخر.

- الإقبال على أحد اللقاح وعدم إهمال أخذ كل الجرعات بشكل دوري للوقاية من متحور أوميكرون.



- عدم التواجد في الأماكن المزدحمة؛ حتى لا نصاب بتلك المرض اللعين.



- نقوم بتهوية الأماكن المتواجد بها المواطنين بشكل كبير.



- الحرص على التباعد الاجتماعي أثناء التجمعات والمؤتمرات.



- إذا أصيب الشخص بأي أعراض برد ضرورة عزل نفسه بالمنزل نحو ٥ أيام على الأقل.



- إذا زادت أعراض البرد علي المريض يجب التوجه للطبيب الصدر.



- يجب على الفور الذهاب للطبيب إذا وجد سخونية مصحوبة بحرارة عالية.



- ضرورية تناول الأطعمة التي تعمل علي تعزيز المناعة.



- شرب كمية كبير من السوائل الدافيء وخصوصا في فصل الشتاء التي ينتشر به الإصابة بالبرد.



- ضرورة تناول الخضروات والفواكه التي تعمل علي تعزيز المناعة للجسم.