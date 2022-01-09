«سيا الثقافي» يحتفل بمرور عام على تأسيس موقع صدى ذاكرة القصة المصرية.. الأربعاء

يحتفل منتدى سيا- SIA الثقافي، بمرور عام على تأسيس موقع صدى ذاكرة القصة المصرية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022.

يتحدث خلال هذا اللقاء عن هذا الموقع المهم وفكرة تأسيسه، والدور الذي قام به في الحياة الثقافية المصرية والعربية، والمخططات المستقبلية لتطويره وزيادة فعاليته الكاتب سيد الوكيل مؤسس الموقع، الكاتبة، ميرفت ياسين مديرة الموقع ، الناقد الدكتور محمود الضبع، والكاتب أشرف عبد الشافي، وتديره الكاتبة الدكتورة صفاء النجار.

جدير بالذكر أن دشنت الكاتبة الدكتورة صفاء النجار فعاليات الصالون الأول لمنتدى سيا الثقافي فى 15 مايو 2021، برعاية الكاتب أحمد الخميسي والناقد الدكتور يسرى عبد الله، للاحتفاء بالكتاب الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية في الآداب مؤخراً.

وقالت د. صفاء النجار بأنها تأمل بأن تشكل فعاليات منتدى سيا الثقافي نافذة إضافية لإثراء الحركة الثقافية، ولفت إلى أنه من المقرر أن تعقد فعاليات الملتقى في الأربعاء الأول من كل شهر.

وتخلل المنتدى قراءات لكل من محمد أبوزيد وأحمد الصادق لمقاطع من أعمالهم الإبداعية الفائزة.

يعد موقع صدى ذاكرة القصة المصرية موقع متخصص في القصة القصيرة، من المنصات الإلكترونية التي أصبحت منفذا لكثير من كتاب القصة الشباب ومساحة رحبة للاتصال والتواصل بين الأجيال وكتاب القصة القصيرة في الوطن العربي أسسه الكاتب والناقد سيد الوكيل.

وكشف الناقد سيد الوكيل عن كيف بدأت فكرة إنشاء موقع لذاكرة القصة فى تصريحات سابقة لـ"الدستور"، قائلا: "عندما شاع الكلام عن زمن الرواية، اعتقد البعض أن القصة القصيرة تلفظ أنفاسها، وتوقفت دور النشر عن نشر المجموعات القصصية، و إمعانا في ذلك، في هذه الأثناء فكرتُ في أهمية توثيق تراث القصة القصيرة.

وعملتُ بالفعل على ذلك في كتاب لي بعنوان «أفضية الذات قراءة في اتجاهات السرد القصصي 2006»، وفي عام 2007 حجبت جائزة الدولة التشجيعية في القصة وكأنها تؤكد موت القصة".

وأشار سيد الوكيل إلى أنه "في عام 2016 فكرت في إنشاء مدونة إلكترونية، تكون مهمتها جمع داتا، توثق لتراث القصة خلال القرن العشرين باعتباره عصر اذهارها، وأطلقت عليها «ذاكرة القصة المصرية»، وركزت على إعداد ملفات خاصة بكل كاتب، يضم نماذج من قصصه، ودراستين عنه، بالإضافة إلى داتا وافية عن أعماله وسيرة ذاتية".